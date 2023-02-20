HK100來稿｜香港第一楊皓然完賽心聲　美中不足最後兩段差點決心

如果有興趣之後再玩HK100可以睇下，無嘅可以skip。

文：楊皓然（HK100 2023最快香港跑手，時間為13小時28分02秒，男子排名14位）



楊皓然（左）衝線後與黃浩聰合照。（顏銘輝攝）

<賽前準備>

十分坦白的說，什麼也沒有。

之前的訓練重心轉移到上星期的渣馬，因為一月中才肺炎剛康復，原本預計的長課也被迫取消，對上一次走超過40公里已經是12月的黃金百里（當時時間走得非常理想）。

六天前的渣馬幸好回復得七七八八，體力還足夠應付。

楊皓然（右）賽前與陳俊傑及張敏怡合照，3人最後都能以14小時內完成HK100。（由作者提供）

<賽前預計>

純粹以ITRA（國際越野跑協會）分數和過往成績，以14小時為基本目標。也和幾位 TPHElite（THE PEAK HUNTER精英跑手）預計時間相若，希望可以前前後後作伴，尤其可以跟到 kitchancoaching （陳俊傑）更好。

自己平路上山較強，落山稍弱。前半大多數的平路，希望有優勢，後半再順勢去。

起步什麼也沒有想就去，只不過名次也不算是前列。

今次有較多內地跑手，步速是穩定地爆。

所以策略上有一個就跟一個，過到就過，check point（檢查站）即走。

楊皓然在上周六晚衝線的一刻，以13小時28分02秒成為最快的香港跑手。（顏銘輝攝）

<過程分享>

由起步到猴塘溪（34公里）也頗滿意，感謝曾鼓勵打氣的每一位。

大灘全程自己走（跑了第四年，有齊心理準備大灘的路況），盡力到白沙澳（43公里），榕樹澳（51公里）前追上Jeremy & Mark，希望可以用穩定步速跟貼。榕樹澳補給過後精神了不少，就一直上雞公山，由山頂落到底終於追到前面跑手。前半用時6小時35分。

檢查站見到毅行隊友做義工，過了自己最能夠應付的路段，收拾心情拎行山杖開始上山。

6小時35分到企嶺下（57公里），如果前半後半一樣，理論上繼續追13小時。

麥4段全程也是一個人走，除了意料之外地追上了原本「港一」位置。

楊皓然在大帽山扶輪公園衝線。（顏銘輝攝）

雖然遊人很多，跟自己說繼續去繼續去，整段「萬里長城」一個人也見不到，最後用了超過兩個小時才到達基維爾營（70公里）。簡單來說完全趕不上6:30 pace（配速）。

唯有再壓縮休息時間，到麥5利用主場優勢 - 狂跑。

明顯地和前邊選手距離稍為拉近，到筆架山（78公里）終於在追上了前一個跑手。

可惜到金山路jog（慢跑）不上去了……眼見最後第10名的跑手全速衝上去！絕對是長距離準備的分別（金針草帽花費時間足足快我30分鐘，最後可以上頒獎台）。

到城門（86公里）感謝TPH support（支援），頭也不回就向前跑了。

楊皓然HK100分段時間。（01美術製圖）

針草帽全程自己solo（獨走），前面跑手快我超過10分鐘，知道後邊又有人準備追上，但大脾確實開始唔聽話。什麼也沒有想就繼續去，草山、四方山一步一步撐住。

如果說今次比賽要進步的話，最後兩段的確有點失望，差了一點決心，再應該加把勁跑上去。

後半用了約6小時55分，也算是14小時pace，保持了自己速度。

完成了也不算很累和很激動，終於停下來可以休息一下了！

HK100賽道。（大會官網）

（編按：據大會時間統計，楊皓然在經過首個檢查站東壩時排36位，到第二個檢查站鹹田已經升到27位，他的排名拾級而上，到企嶺下升至15位。在後半程，他一直維持14到15位的排名，最後以第14位衝線，成為今屆最快的本地跑手）

<補給>

經歷了兩年的HK100 Flex（虛擬賽），而且以自己時間預算，基本上除了香蕉和橙，以及中間拿了兩塊energy bar（能量棒），什麼大會食物也沒有吃過。

每一個站也會喝幾口可樂（主要是開心一點，加點糖份）。運動飲料和水一半就剛好了。

中間猴塘溪、企嶺下和城門也分別吃了自己的飯團，加上途中一個嘉頓卷和雪芳蛋糕，剩下的就只有11包gel（能量啫喱）和少量乾糧。

長途賽最緊要是自己習慣，以上純粹參考。

<總結>

名次上看上來，就當然很理想！只不過當然明白下星期毅行者，有部分精英跑手沒有參加，以自己來說絕對是高分，當然還有點進步空間。

（如果有機會的話）下次就當然可以挑戰一下13小時內，大概前半可以快多一點點，最主要是後半真的要加把勁。

下次目標是3月中的Victoria 162，終於100 miles（英里）再臨，即管挑戰一下自己。

【本文獲作者授權轉載，編輯略為修飾字眼，原文刊於此】