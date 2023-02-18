HK100｜游培泉衛冕男子冠軍　力抗鄧國敏趙家駒103公里封王

越野跑賽HK100的103公里賽，男子組冠軍是兩位內地精英跑手之爭，最後游培泉技勝一壓，以10小時37分38秒先一步衝線，力壓趙家駒及鄧國敏，衛冕成功。



鄧國敏與游培泉一同抵達東壩，由馬路接上山徑。（大會Facebook）

HK100的103公里賽今日（18日）早上在西貢北潭涌展開，幾名內地跑手游培泉、鄧國敏、趙家駒、羅燦華、蒙光富都是冠軍熱門。在頭段12公里的馬路，游培泉與鄧國敏即跑出拍住上，同以48分36秒抵達東壩領先。游培泉是上屆2020實體賽的冠軍，當年他以10小時17秒奪冠，差點「SUB 10」；鄧國敏經驗豐富，他是上屆季軍，今次第8次參加HK100。趙家駒及羅燦華等落後兩人1分鐘左右。

鄧國敏在檢查站接受補給。（大會Facebook）

由馬路接上山徑，鄧國敏取得領先，比游培泉快1分10秒到達22公里的鹹田。上大浪坳，落赤徑，過北潭凹，登牛耳石山，經嶂上郊遊徑到猴塘溪，鄧國敏將領先優勢擴大至2分36秒。不過，游培泉在大灘郊遊徑加速，到白沙澳時已經追近落後鄧國敏僅44秒。

游培泉先一步抵達企嶺下檢查站。（大會Facebook）

鄧國敏慢9分21秒到企嶺下。（大會Facebook）

在半程51公里的榕樹澳檢查站，游培泉愈戰愈勇，超前鄧國敏1分42秒。攀過雞公山，落到57公里的企嶺下，游培泉快鄧國敏接近10分鐘，領先優勢明顯。

在麥理浩徑第4段，鄧國敏縮窄落後差距，比游培泉慢5分18秒到70公里的基維爾營，之後的是蒙光富、趙家駒及羅燦華。鄧國敏在麥徑第5段力追，再追近一點。游培泉仍先一步登上筆架山，鄧國敏慢3分43秒抵達。

游培泉抵達筆架山。（大會Facebook）

衝落九龍水塘，再城門水塘，游培泉將領先鄧國敏的優勢擴闊至5分18秒，而第3位的趙家駒則慢7分31秒，其餘跑手都比游培泉只少慢10分鐘。連攀針山及草山後，游培泉最快抵達鉛礦凹，此時鄧國敏有點後勁不繼，不但被愈拋愈開，而且次席不保，跌落第3位。趙家駒進佔次名，慢游培泉6分38秒抵鉛礦凹。

游培泉先到鉛礦凹檢查站。（大會Facebook）

在鉛礦凹，趙家駒進佔次席。（大會Facebook）

在最後10公里上落大帽山的路上，游培泉仍然領先，與趙家駒保持距離，首先登上「白波」，在傍晚6時多跑落扶輪公園衝線，以10小時37分38秒連續兩屆贏得HK100實體賽冠軍。