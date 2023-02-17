HK100｜內地跑手包攬56公里冠亞軍　「鷹鷹」力壓曾小強得季軍

越野跑賽HK100今日（17日）舉行「THE HALF」的56公里賽事，由內地跑手李興靜及覃桂都奪得冠、亞軍。季軍則是3位香港本地跑手之爭，「鷹鷹」曾進傑力壓曾小強及陳家強跑入三甲。



56公里賽以西貢北潭涌為起點，先沿麥理浩徑走，經過東壩、鹹田、赤徑及北潭凹等地，之後接嶂上郊遊徑到猴塘溪，走大灘郊遊徑到海下，經白沙澳入深涌，沿海邊到榕樹澳，最後跑榕北走廊回北潭涌。

HK100「THE HALF」賽道。（大會官網）

賽事在早上8時起步，李興靜及覃桂都並肩跑出，形成二人的領先集團，逐步拋離其他跑手。跑到約35公里的大灘村時，兩人仍然像孖公仔上路。不過，李興靜發力，抵達白沙澳檢查站時已經領先覃桂都約2分鐘。

李興靜首先衝線，贏得冠軍。（大會Facebook）

最後，李興靜以幾乎由頭帶到尾的姿態，在下午1時回到北潭涌，以5小時5分42秒衝線，贏得男子組冠軍。在後半程逐步被李興靜拋開的覃桂都，則慢約7分鐘跑回終點，以5小時12分50秒得亞軍。

覃桂都得到亞軍。（大會Facebook）

季軍則是第二集團的3位本地跑手之爭，1月底在香港50西部賽贏得55公里冠軍的陳家強在鹹田到白沙澳也領先，穩居第3位，曾進傑及曾小強緊隨其後。不過，陳家強最後被曾進傑及曾小強趕過，其中曾進傑以5小時31分35秒得季軍，曾小強以5小時35分13秒得第4，而陳家強則以5小時43分36秒得第5。

另外，內地跑手周瑞芳以6小時17分07秒衝線，成為56公里賽事的女子組冠軍。