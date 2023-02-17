HK100｜10歲小妹妹成功挑戰33公里　偕父親8小時23分順利衝線

越野跑賽HK100周四（16日）首辦「The Third」33公里賽事，亦是疫情以來再度復辦實體賽，除了一眾知名本地跑手外，今次賽事更有一名年僅10歲的小妹妹參賽，最終在父親陪同下衝線。



本地越野跑賽HK100首度舉辦較短途的「The Third」33公里賽事，由北潭涌起步，沿麥理浩徑第1段跑經東壩，接第2段上西灣山，再落大浪西灣，經鹹田到赤徑，之後上鹿赤走廊，接鹿湖郊遊徑，登上大枕蓋，最後跑回北潭涌為終點。

這條33公里的路線絕不簡單，男子組奪冠的曾福祥直言赤徑後難度急增，「呢條路線要轉上大枕蓋，呢段路就相當艱辛，我哋叫做Big Climb，攀升都大，路又斜，加上前段一路跑，大家去到嗰度已經好攰。」

HK100｜「怪獸」曾福祥33公里封王 赤徑上大枕蓋Big Climb最艱辛

「The Third」賽事男子組冠軍曾福祥指，這條路線在赤徑後難度急增。（顏銘輝攝）

這條路線的難度對一般跑手也不低，更何況對小朋友，今次「The Third」賽事就有一名年僅10歲的小妹妹Gabrielle Lee參賽，這名小妹妹成功完成33公里，在父親Thomas陪同下，以8小時23分06秒的成績衝線，在114名參加者的女子組中以第90名完賽，這成績絕不失禮。至於父親Thomas則以8小時23分09秒成為男子組第160名。

看分段時間，10歲的Gabrielle花了2小時21分20秒由北潭涌跑到東壩，當時女子排名111位，之後花多2小時38分13秒到鹹田，排名升至101位。她由鹹田到赤徑再登大枕蓋落北潭涌，則用上3小時23分33秒得90名，看來小妹妹愈跑愈有勁。父女兩人在下午4時多回到終點。

HK100同樣透過社交網站恭賀這對「父女檔」順利衝線，並笑言完賽後就可以有朱古力及烏冬放題。

Gabrielle的父親Thomas已非首次參加HK100，過去兩年皆有參賽，並在29.5小時左右完成100公里。Thomas對越野跑的喜愛同時薰陶女兒，兩人經常以「父女檔」行山及參加山賽，所以Gabrielle年紀輕輕已經是訓練有素。

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