HK100｜本地跑手張敏怡後勁凌厲　13小時49分勇奪女子組冠軍

越野跑賽HK100今日（18日）舉行103公里的重頭戲，本地跑手張敏怡與內地跑手覃露在女子組競爭激烈，最終張敏怡靠後勁，在麥理浩徑第4段過頭，首先以13小時49分07秒首先跑抵大帽山扶輪公園衝線，奪得冠軍。



HK100的103公里賽事早上8時在西貢北潭涌起步，初段沿麥徑走，過牛耳石山後接嶂上郊遊徑到猴塘溪，行大灘郊遊徑往海下，到白沙澳後去榕樹澳，跟住要攀登雞公山，落到企嶺下。接麥徑第4段，往基維爾營，登筆架山，過九龍水塘到城門，最後攀越針山、草山及大帽山，以荃錦坳的扶輪公園為終點。整段路的攀升約5314米。

衛冕的女跑手向付召本來是冠軍熱門，但她最後沒有出賽。在北潭涌到東壩的頭12公里馬路，覃露及張敏怡未算太快，分別守在第8及15位；在東壩帶頭的女跑手唐景燕其後退賽。進入山徑後，覃露及張敏怡排名不斷上升，到鹹田時兩人分別排第3及6位，付華榮進佔第1位。

張敏怡抵達白沙澳。（大會Facebook）

跑到34公里的猴塘溪，女子組形勢大變，覃露取得領先，李安娜緊隨其後，張敏怡慢覃露4分鐘到檢查站排第3位。另一位本地跑手黃琪珍守在第4位。去到43公里的白沙澳時，張敏怡不僅上到次席，更與覃露的距離拉近至3分34秒。到半程51公里的榕樹澳時，張敏怡將距離縮窄至2分28秒。

攀過雞公山後，張敏怡追得更近，只是比覃露慢56秒落到企嶺下檢查站，兩人在下午3時前到達，可謂叮噹馬頭。第3位的黃琪珍比覃露慢超過14分鐘，再之後到的是李安娜。

覃露首先到達企嶺下。（大會Facebook）

在企嶺下，張敏怡與覃露十分接近。（大會Facebook）

登馬鞍坳，到昂坪茅坪，至70公里的基維爾營，張敏怡靠麥徑第4段反先，領先覃露5分18秒。張敏怡愈跑愈有，後勁凌厲，走麥徑第5段，落沙田坳，經獅子山腰，首先登上78公里的筆架山，將領先覃露的差距拉開到15分05秒。

張敏怡首先到達筆架山。（大會Facebook）

張敏怡在城門水塘仍然領先，走過「針草帽」，成為首位衝過終點扶輪公園的女跑手，以13小時49分07秒奪得女子冠軍。