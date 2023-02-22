世界越野錦標賽｜終點前幾米戲劇性一幕　領先跑手突然倒地再被DQ

上周末在澳洲巴瑟斯特（Bathurst）舉行的世界越野錦標賽，女子組在終點前出現戲劇性一幕，帶頭的埃塞俄比亞跑手捷迪（Letesenbet Gidey）突然倒地，肯亞跑手芝比特（Beatrice Chebet）後上封后。有位支持者衝入場，扶起捷迪，好心做壞事，更令她被取消資格。



+ 2

24歲的捷迪是東京奧運1萬米銅牌，也是去年田徑世錦賽1萬米金牌得主。她是今次世界越野錦標賽的冠軍熱門，亦眼看摘金在望之時，她離終點僅幾秒路程時突然力歇倒地。在捷迪倒地後，芝比特沒有威脅下衝線，以33分48秒贏得冠軍。

場外有位支持者跳過圍欄，衝入賽道，幫助捷迪站起來，但他的行為令捷迪取消資格，因為她接受外來幫助。

芝比特衝線一刻，見到捷迪還倒在賽道上。（路透社）

22歲的芝比特奪金後，談到終點前戲劇性的一幕，她表示就算捷迪不倒地，她亦能得冠軍。芝比特說：「最初我沒有預計得冠軍，直至見到她（捷迪）慢下來。我見到機會，決定去衝。我覺得她已經沒有力，我知道她不能威脅到我。我知道我有力取勝，因為我感覺自己還很有力。」

芝比特說：「這次勝利給予我力量及勇氣。我很高興贏到，這並不容易。我以前贏過青年組的比賽，現在到成人組。關鍵在於耐性以及相信自己。」