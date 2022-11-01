越野跑世錦賽｜香港五跑手今出征泰國　黃浩聰周六早上鬥80公里

世界山徑越野跑錦標賽將於本周末於泰國清邁舉行，5位香港代表今日出發前往當地備戰，他們會參加80公里長距離及40公里短距離的賽事。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

長距離組別（80公里）

日期：11月5日（星期六）

時間：早上7時30分（香港時間）

參賽港隊代表：黃浩聰（男）、梁影雪（女）、張敏怡（女）

短距離組別（40公里）

日期：11月5日（星期六）

時間：早上8時30分（香港時間）

參賽港隊代表：曾福祥（男）、謝覺偉（男）

5位香港跑手啟程，出戰周末的世錦賽。（黃浩聰Instagram）

世界山徑越野跑錦標賽今日（1日）起歡迎各地運動員報到，運動員可以在周三及周四到賽道視察。在周四晚，會舉行活動的開幕禮，並設歡迎晚宴。香港選手的比賽在周六早上舉行，80公里長距離組別先一步展開，接着是40公里短距離。

香港今屆派出3男2女出戰，黃浩聰、梁影雪及張敏怡會參加長距離，曾福祥及謝覺偉就會參加短距離。他們今日啟程，從香港搭飛機到泰國備戰。運動員以外，還有領隊周國良、工作人員王劍麟、楊鴻波及巫志強隨行。

5位運動員今日啟程到泰國。（黃浩聰Instagram）

香港田徑總會於9月4日舉行了香港山路錦標賽2022，視作出戰世錦賽的選拔賽，長距離男子組排除冠、亞軍的外籍選手城武雅及Jeffrey Campbell，季軍為曾福祥。曾福祥與另外兩名跑手同秒衝線，終點裁判判定他較快，故獲季軍。曾福祥與第5名的謝覺偉，同樣被選為港隊代表，將參加世錦賽40公里的短距離山徑組別。

梁影雪及張敏怡則是長距離女子組的冠軍及亞軍。黃浩聰因為到歐洲參加UTMB，回港後需要隔離，未能趕及參加香港山路錦標賽，但他通過正常程序向田總申請，也獲選香港越野跑代表。