行路Fantasy｜偽遊客九龍一日遊全攻略　訪新舊免費打卡景點

關已開，常已復，大家放假不再需要想去什麼地方野餐、去哪間酒店Staycation，而是重拾塵封已久、甚至已過期的護照，來到既陌生又熟悉的機場，久違地離港歡渡假期。

有出就有入，香港再度向世界各地旅客招手，高呼「Hello Hong Kong」，向海外旅客送出50萬張機票及不同的優惠券。的而且確，在搭港鐵、逛旺區的時候，特別感覺到香港真的復常了，人流像是回到疫情前一樣，尤其是在五月初。

尖沙咀、旺角、銅鑼灣等地區熱鬧如昔，更有你意想不到的新景點，如今就跟「田泰安生日快樂」（下稱田生）化身偽旅客，造訪九龍既省錢又可打卡的新、舊景點，親驗一下現在的Hong Kong有多Happy。



【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



田泰安生日快樂行路Fantasy第6輪路線資料。（01美術製圖）

出行必備：身份證/港澳通行證、八達通（不是所有地方也可用ZFB）、兌換港幣、準備香港電話卡



第一站：飽覽維港景色再吃必食餐廳

抵玩指數：4/5

甫離開紅磡站（前文提要：上輪路線在紅磡站作結，今次變成起點），就看到不少中港台歌手夢寐以求的紅磡體育館（但五月天和周杰倫都去中環了lol），其後再沿海濱步向尖沙咀方向，沿途當然可以看到維港的美景，只要天氣好的話，隨意一個位置也能拍出美照。

行路Fantasy｜九龍大學全走之旅 憶輕狂歲月舊地重遊非易事

維港海傍是個打卡的好地方。（圖：田泰安生日快樂）

慢步15分鐘左右，就到達星光大道，除了與一眾明星手印拍照外，接近藝術館的位置更有金像獎女神像，當然是不能錯過的打卡點。繼續沿海傍前行，經過藝術館、文化中心、尖沙咀鐘樓，就可看見富豪雪糕車，是天氣炎熱的消暑良品。若果真的要降溫，一個海港只有一個的海港城也是不錯的選擇，當然都是逛街買名牌的好地方。

來到星光大道怎能錯過金像獎女神銅像。（圖：田泰安生日快樂）

連台灣「樂天女孩」林襄來港也專誠食富豪雪糕。（Instagram截圖）

一場來到香港，必須要吃茶餐廳，又擔心中伏？不要緊，有個穩陣又易搵之選，就是連鎖的「紅茶冰室」。通常要排隊的餐廳，差極有個譜，看看紅茶店外的人龍，正正反映質素，網民光顧過都大讚好吃、態度好、價格又便宜。

Hello Hong Kong。（圖：田泰安生日快樂）

香港茶餐廳又是不能錯過的美食。（圖：田泰安生日快樂）

吃飽飽後，在尖沙咀金馬倫道往九龍公園方向，順道可進內，在鬧市中呼吸新鮮空氣，其後穿過廣東道的隧道，經過戲曲中心，繼續往海邊方向進發，就可到達近年落成的西九文化區，內有M+博物館及香港故宮文化博物館，既可欣賞前衛的藝術品，又可以一睹中國源遠流長的展品。不過，兩個博物館的門票同樣要收費，若果不願花費的話，也可在外圍打卡，或者免費再賞維港景色。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

故宮博物館。（圖：田泰安生日快樂）

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第二站：油麻地全新景點

抵玩指數：5/5

離開西九文化區，沿西隧出口繞回佐敦道，就會看到齊齊整整的舊樓群——文華新村。又名「八文樓」的文華新村，高層採用退台設計，別樹一格。文華新村在未填海前，曾經是海景豪宅，就算填海後，部分位置亦可看到海景。若大家看過港產片《大事件》，必定對「八文樓」有印象，事關就是在這取景。另外，地下擁有不少食肆，任君選擇。

說起油麻地的景點，通常想起廟街，但如今已有比廟街更火紅的打卡點。離開「八文樓」，經過有不少路邊攤的油麻地街市，走到百老匯電影中心的對面，是油麻地警署，門外偶有遊客拍照留念。

油麻地警署是香港二級歷史建築，採用英式的建築風格，不少港產片及劇集亦在這裏取景，例如《無間道》、《黑社會》及《奪命金》等，走在警署外猶如置身港產片或港劇中，難怪不少遊客爭相打卡。

油麻地警署是新一代的打卡勝地。（圖：田泰安生日快樂）

沿上海街前行，不遠的路程就會看到果欄，若果要買生果是個不錯的選擇，其後在窩打老道轉左，穿過櫻桃街公園、海富苑，進入奧運站，穿梭天橋接連君匯港，回到地面時就差不多到南昌公園，然後在欽州街轉入深水埗。

+ 2

第三站：深水埗尋室內過山車

抵玩指數：3.5/5

進入深水埗範圍，在荔枝角道與欽州街交界，有一幢與油麻地警署相若的建築物。建於1925年的深水埗警署，C座是香港二級歷史建築，設計混合了中式及西方風格，也是一個不錯的打卡位。

與油麻地警署相像的深水埗警署。（圖：田泰安生日快樂）

深水埗警署前行一小段距離，轉上電梯就是西九龍中心。這個座落於深水埗中心的商場，不像其他主流商場，沒有名店，卻有多不勝數的「格仔舖」，抬頭看更有一個過山車。

「天龍過山車」是全港首座室內過山車，在1994年落成，當年聽到在商場有高叫的聲音，就知道是過山車在飛馳。不過，好景不常，天龍過山車在2003年突然停駛，至今原來已經20年。過山車的路軌與列車沒有拆除，但入口已擺放雜物，相信重開無望。在逐漸失修的路軌襯托下，加上西九龍中心不時傳來鬼故，喜愛古靈精怪的朋友仔就不要錯過。

無緣一嚐著名的牛肉飯。（圖：田泰安生日快樂）

今次旅程最後一站是鴨寮街（有咩好玩詳情請撳這裏），當然有不少特色地攤外，重點是古舊的老數碼相機。當潮流過去後，放低十幾年就以「懷舊」的潮流回來，近日不少旅客搶購舊式數碼相機，出售的檔攤當然有不少生意，但這些相機似乎與「平遊」的旅客無關。

在「鴨記」最好是買舊物。（圖：田泰安生日快樂）

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同場加映秘密任務

在行路Fantasy的期間，走訪了九龍不同地方，途中突然有個諗法，「不如行晒九龍所有港鐵站」，好的Challenge Accepted，所以翻看過往路線，就算要上山的何文田也盡可能覆蓋。今次在路線完成後，特意繼續向美孚方向，完成紅色線的3個站，約半小時就走畢了，真真正正完成路線（FYI，約3900步﹑半小時路程）。話雖如此，根據（本人）非正式統計，還有土瓜灣站及黃埔站未能覆蓋，雖未能完成九龍港鐵站全走，但完成超過9成都是不錯。

（圖：田泰安生日快樂）

7輪行路Fantasy告一段落，與串流平台的劇集一樣，未知會否開拍Season 2。無論如何，都辛苦了一眾同事（還有同事隻狗）在百忙中抽空散步，兩個星期又要行一次，實在有點吃力。

行路Fantasy暫時退下火線，未來或許以另一個形式出現，但大家都請謹記，多散步、多做運動、多飲水、多讀書，保持清醒，我哋遲啲再見，BYEBYE（揮手）。

路線：紅磡港鐵站>星光大道>尖沙咀>西九文化區>佐敦>油麻地警署>奧海城>深水埗



時間：約3.5小時



步數：21284（數據由Apple Health提供）



難度：2/5



時間／天氣：中午時份﹑晴天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第6輪賽果。（01美術製圖）

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