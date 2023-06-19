跑步熱話｜蘭州馬拉松精英跑手「贏在起跑線」　真相非如大眾所想

2023年蘭州馬拉松在6月11日舉行，賽事本來完滿結束，但日前卻突然在微博等平台掀起一片聲討。

有抖音平台在14日發出相關片段，表示賽事有非裔跑手優先國內選手50米起跑，事件引發網友熱議，認為這是對國內選手的不公平，也是他們對國外選手的優待和「跪舔」。

從截圖和影片，能夠部分黑人跑手確實起跑區大幅靠前，但事實是不是真的如網友所言，是大會因為他們是外國人而給予特別優待呢？



今屆蘭州馬拉松雖然在上周日舉辦，但卻在最近幾天成為網友熱議話題，原因是不少抖音等自媒體都參與到這一話題中，有些媒體如「星視頻」，在影片內以「外國選手優先50米起跑？當地：防止國際精英受干擾」作標題，引來網民大肆指責，認為會方偏袒外國非裔跑手。

根據微博圖片，可見國內選手與外國選手確實被分為兩個區域起跑，多家內媒及影片指兩者之間相隔50米。

微博上瘋傳國內及外國選手受到差別對待。（微博圖片）

縱然比賽已過去數天，抖音和微博上仍罵聲一片：「都他媽跪好囉，別站起來」、「黑人本來就體力好，還給他優先，我真看不懂」、「比賽的意義何在？完全違背了體育精神」、「都不去跑了，讓那幾個外國選手自己跑去吧！」、「跪舔黑人」、「這就叫輸在起跑線上了！」、「直接給他們安排123名得了」、「把這些奴才，送到非洲勞動改造，去當奴才」。

直至剛過去的周六（17日），賽事官方微博下依然有人責罵。（微博截圖）

網民的熱議很快引來官方回覆，據內地媒體《齊魯晚報》報道，蘭州市體育局競技體育科工作人員對此事回應稱：「實際上，蘭馬已上升為國際田聯金標賽事，根據相關要求，為了防止國際精英受到干擾，需將其與業餘選手保持一定的緩沖區。此次蘭馬賽中，安排在最前面的選手都是特邀的國際精英，成績在國際田聯名單中位於前100名，當時國際田聯也派觀察員檢查了此次賽事，這樣安排是符合要求的，而國內沒有排在前100名的選手。」

官方回應後，微博「跑跑經緯」也解釋官方邀請精英跑手是為了達到金級賽事要求。（微博圖片）

換句話說，這樣的安排實際上是為了保障專業的精英跑手，而且也是十分常見甚至是必然的做法，只是剛好國內沒有前100的跑手才引來誤會。再看看我們身邊的賽事，比如香港每年都舉辦的渣打馬拉松，是否也有同樣的規定呢？

其實同為金級賽事的渣馬，亦設有俗稱「精英起跑區」的規定，要能夠進入這個區域，必定要先經過會方的資格審核，獲得名為「挑戰組」的資格。此外，由於渣打馬拉松分為全馬、半馬及十公里賽事，因此跑手亦須有相關距離的成績，才能獲得相應的挑戰組資格。

渣打馬拉松官網上有列明相應的挑戰組參與資格。（渣馬官網截圖）

不過渣打馬拉松（以2023為例）的安排不同之處在於，挑戰組跑手與之後的一般組別並非只相隔50米，而是提早5分鐘起跑，馬拉松1組跟馬拉松2組的時間則相差25分鐘，這樣的做法是為了避免跑手人流過於集中。在常見問題頁面中亦有提及為何會以跑手的已有或預計成績作為標準分段開跑：「此原則是為了讓較快之參賽者首先出發，減少被跑速較慢之參賽者阻擋或影響，從而做出更好成績。」

2021渣打馬拉松的挑戰者資格。（渣打馬拉松報名表截圖）

其實相關安排，不少參加或是留意過馬拉松賽事的人應該都會知道，因此在官方解釋後，加上不少熟悉馬拉松賽事規則的人亦出來辟謠，關於今次蘭州馬拉松的「優待」爭議亦漸告冷卻，並開始譴責那些亂說話、讓事件發酵成現在這個情況的網民及抖音用戶。

在「陝西都市快報」的相關抖音影片下便有評論：「作為一個媒體，而且還是官方媒體，報道新聞可不可以實事求是，調查清楚才進行報道？前面那些不應該叫外國選手，那些是世界前一百選手，國內有時間前一百的也可以在其中起泡（跑），並且選手們腳上都帶有定位晶元，都是過藍色門開始計時，起點都是一樣的，作為媒體請不要亂帶節奏。」

隨着真相大白，微博及抖音上的風向亦隨之改變。（微博截圖）

不過如前文所言，即使直到最近兩天仍有網友不知真相，所以大家以後在作出評論前，應先了解過相關運動的規則和真相，這不僅是對賽會的尊重，也是對相關運動員付出努力和汗水的尊重。