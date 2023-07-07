13歲香港少年蒙古超級馬拉松創紀錄　3日跑逾100公里獲男子第5名

蒙古3日超級馬拉松在7月1日到3日舉行，多位香港跑手參與。令人注目的是，年僅13歲的香港少年梁景從首度參賽，3日花接近19小時完成100公里賽事，排男子第5位以及得到其年齡組別冠軍，並成為大會史上最年輕完賽的跑手。



參加者合照，前排正中的是梁景從及他的母親。（Action Asia Events Facebook）

蒙古3日超級馬拉松分為100公里及60公里組別，梁景從與母親Lena一同參加100公里組別，首日及次日各跑40公里，到最後一日跑20公里。實際距離上，頭兩日賽事皆超過40公里，分別達43及46公里。簡單來說，跑手要連跑兩日馬拉松，再跑多一日半馬，再計累積時間。

梁景從首度參賽，在母親陪伴下跑完超過100公里路。（Action Asia Events Facebook）

這項超馬並非大家想像中的馬拉松跑馬路，而是有大量越野路，會經過草原、沙漠，還有岩石技術路段，有上有落。梁景從首日花6小時38分50秒完成，次日就用了9小時40分52秒。

梁景從得到年齡組別冠軍，並且成為男子組全場第5名。（Action Asia Events Facebook）

到最後一日的20公里，天氣轉差，有點冷而且有風雨，梁景從在不利天氣下用2小時39分10秒完成，累積以18小時58分52秒跑完整項比賽，男子總排名第5位。

13歲的梁景從還是男子18至29歲年齡組別的第1位，更加成為這項賽事有紀錄以來最年輕的完成者。梁景從的母親Lena完成時間一樣，為今屆賽事的女子季軍。