別叫我賭神｜周潤發從跑步領悟人生啟示　精選香港山野登上大銀幕

周潤發主演的電影《別叫我〝賭神〞》近日上畫，他在宣傳片中談到對跑步的看法，以及在新戲中的跑步元素。他認為跑步這項運動很有意義，強身健體外還可鍛鍊意志，教會他堅持。《別叫我〝賭神〞》中有一些跑山的鏡頭，取景地點全由熟悉香港山野的周潤發提議，包括大帽山、獅子山、萬宜水庫東壩，希望觀眾可以感受香港郊野之美。



柯煒林及周潤發在昂平合照。（柯煒林Instagram）

在《別叫我〝賭神〞》中，周潤發飾演賭博成癮的「吹水輝」，遇上由柯煒林飾演的兒子李陽後重新振作，靠跑步找回人生目標。在電影中，有不少周潤發及柯煒林跑步的鏡頭，有的在澳門的街頭及運動場拍攝，亦有的在香港的郊野。

在西貢標尖角觀景台，周潤發與工作人員合照。（網上片段截圖）

周潤發在宣傳片中說：「這是我從演以來第一部鼓勵社會大眾去做運動的電影。」68歲的發哥近年熱衷行山跑步，山友時常在郊外遇到發哥操山。發哥甚至有參加跑賽，例如去年的香港越野錦標賽以及今年的渣打馬拉松10公里。

周潤發及柯煒林在萬宜水庫東壩跑步。（網上片段截圖）

周潤發認為跑步既可強身健體，又可磨練意志，是一項值得他堅持下去的運動。他說：「我覺得跑步有一個很大的意思，就是教識我堅持。我每天都會跑步，原來每天做同一件事是幾枯燥的。如果你堅持到，其實是一件幾難的事。」

攝製隊上到獅子山拍攝。（網上片段截圖）

他續說：「跑步這項運動帶給我很多啟示，所以我覺得運動某程度上對身體、對我們的腦筋及新陳代謝是好的，所以我會堅持這項運動，繼續下去。」

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在電影公司社交網站中帖文，周潤發表示開始跑步已經7年，日日如是，成為他生活的主要部分，而且他透過朋友認識到很多好朋友，感激沿路支持他的人。在另一段宣傳片中，他說：「跑步已經成為我生活一部分，跑步除了帶給我有個健康的身體外，最主要訓練到我的意志。」

接近大帽山頂的馬路。（網上片段截圖）

「風雨有幾大，條路有幾崎嶇，都要盡量去克服。無論是一個人跑，還是與一班好朋友一起，跑步是一件賞心樂事。」周潤發續說。

在電影中，柯煒林時常要跟周潤發跑步，所以在拍攝前，劇組及周潤發都為他安排了跑步特訓。周潤發說：「開始之前，我就找他一起做了兩個多月的行山及跑步訓練，我覺得他的領悟性很快、很高。」

攝製隊在麥理浩徑第8段拍攝，圖為大帽山及四方山一帶。（網上片段截圖）

柯煒林說：「劇組特定的訓練外，逢星期一、三、五都會帶我去跑步，而這件事我從來沒有想像過，可以這麼近距離接觸他。我很記得有一次，他帶我跑斜路，因為他一定要教我跑斜路，我才可以應付這麼密集的拍攝，特別是拍攝運動的題材，令我可以每日都做好這個角色。」

《別叫我〝賭神〞》的導演潘耀明十分信任周潤發，戲中跑山的地點，全由發哥提議，包括獅子山、大帽山、萬宜水庫東壩及旁邊新建的標尖角觀景台、馬鞍山昂平及彎曲山。發哥所選的外景全都展示出香港獨有的美，他跟拍攝團隊希望觀眾都能從影像中感受到香港的美，與及他們對香港的愛。