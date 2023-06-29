劉馬車無報名硬闖渣打馬拉松　遭重判所有田總賽事「終身停賽」

網名劉馬車的網絡紅人劉駿軒今年2月在沒有報名的情況下，擅自闖入一年一度香港跑界盛事渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松／渣馬）賽道「參賽」，並在網上直播整個過程，身上沒有號碼布的他沿賽道到達維園終點，更領取完成賽事的獎牌。事件引發爭議，香港田徑總會經調查後周四（29日）宣布，永久禁止劉駿軒（劉馬車）參與田總旗下所有賽事。



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香港田徑總會發聲明，指出今年2月12日舉行的第25屆渣打香港馬拉松「劉駿軒（劉馬車）先生在沒有報名參賽的情況下曾闖入起點及賽道，並多次拒絕聽從工作人員的勸喻及指示，嚴重影響賽事進行，本會予以強烈譴責。」

田總稱已跟進個案並作出決議，永久禁止劉駿軒（劉馬車）參加包括渣馬在內田總舉辦的所有賽事，重申「對任何人士作出影響本會賽事順利進行或參賽者及工作人員安全的行為，本會一律按既定機制嚴肅處理。」

田總發聲明永久禁止劉駿軒（劉馬車）參與田總旗下所有賽事。（香港田徑總會）

劉馬車在今年2月渣馬期間兩度進行直播，首個片段在賽事半馬起點尖沙咀拍攝，他當時自稱沒有報名參賽。第二條影片劉馬車跟隨其他跑手沿賽道「參賽」，其後一路由西隧跑回終點維園，更獲派完成賽事獎牌。

事後香港業餘田徑總會行政總監伍于豪強調，只有持有有效號碼布的跑手才可進入跑道。渣馬籌委會其後補充，大會將作出調查，保留追究權利。經調查4個半月，田總終重判劉馬車「終身停賽」。

劉馬車活躍網絡世界多年，早於2011年便於網上發布影片，但內容備受爭議，包括曾經恐嚇感化官，曾多次入獄，包括2019年在中國涉強制猥褻罪被判有期徒刑3.5年，直至2023年1月再度出獄。