跑步｜61歲跑手參戰166公里超馬　終點前力竭與女兒共留溫情一刻

全球歷史最悠久的100英里（166公里）賽事——「西部100英里耐力跑」（Western States Endurance Run），是加州內華達山脈的一項超級馬拉松賽事，每年都會吸引數百名頂級跑手參加。

今年男女子賽事都有選手錄得不錯成績：Tom Evans跑出男子賽事第4快的紀錄；Courtney Dauwalter更是一舉創下賽事女子最快紀錄，而且比之前保持了11年的成績縮短將近80分鐘。

不過更受人矚目，或者說更振奮人心的，卻是一個連賽事最低標準30小時也達不到的跑手。



今年61歲的Ashley Bartholomew又被稱為「Ash」，女兒Lucy是一名超馬跑手，過去曾3次參與這項賽事，2018年時更以18小時59分45秒奪得女子組第3名，不過去年她參賽途中因為頭部受傷而不適退賽。今年她賽前便在社交媒體宣布，要以另一種身份參與今屆賽事——就像他爸爸Ash過去所做的一樣，在終點前迎接他衝線。

6月的奧林匹克山谷，山上仍有積雪，由於賽事在凌晨開始，官方指引說明沿途氣溫最低可達華氏20度（攝氏-6.7度）。第一路段平均海拔超過2100米，而且經常被雪覆蓋；第二路段則是一段先落後上的「峽谷」路段，跑手到達這裏時由於已度過清晨，因此他們將要面對最高華氏110度（攝氏43.3度）的高溫。

賽事路線的高底落差非常大，十分考驗跑手腿部肌肉的耐力。（大會官網）

跑手需要在如此嚴峻的條件下翻山越嶺並不容易，更何況這次需要挑戰這100英里越野賽的，還是一名年屆61歲的老伯伯。雖然他從2012年起便不時參加馬拉松及超級馬拉松賽事，也經常在所屬年齡組別獲得出色成績，自當擁有一定實力，但他參加的賽事大多都為100公里，與今次166公里的長度有着一定差距；在2015年時完成的170公里賽事，用時也花費42小時1分鐘，與今次30小時的最低要求相差巨大——這對於日漸年邁的他來說，可說是一個不可能的任務。

這項賽事的地圖，全長166公里。（大會官網）

Lucy表示父親在最後10英里時體力已瀕臨極限，到終點附近時，Ash更是無法跑動的狀態，從她本人、賽會及攝影師貼出來的影片可見，這名雙腿已失去力量的老跑手，是在女兒的攙扶下踉踉蹌蹌地走過終點線。Lucy過往總是自己衝線時，看着老父親迎接自己，如今兩者身份交換，她看起來感觸萬分。

過往總是父親站在終點處迎接Ash，今次兩者身份交換。（Lucy Bartholomew Instagram）

終點處的大電子鐘上，早已超過了30小時的最低合格要求，Ash只差2分20秒便能完成這項賽事，拿到用作紀念的青銅皮帶扣，不過從他臉上欣慰的笑容看來，這似乎已經不重要。

Lucy在Instagram寫道：「無言淚下，時間已變得無關緊要。他完成了這趟由奧林匹克山谷至奧本（Auburn）的旅程，在我眼中，他已贏得這項該死的競賽。」她表示看到父親在這個周末奮鬥了30小時2分鐘，自己則從晚上8時開始跟在父親身邊直至凌晨4時，兩人就此一同度過了8小時的父女時光。

在Lucy心中，父親已贏下了這項賽事。（Lucy Bartholomew Instagram）

在終點前，雖然所有觀眾都知道他無法在限時內完成賽事，Ash本人也明白自己不會迎來一個童話般的結局，但他們還是以歡呼聲與掌聲迎接這名61歲的老人，「為了那最後的一哩路，人們大喊他的名字並鼓勵他，這給予他最後的能量。」

作為一名超級馬拉松跑手，Lucy知道毅力與堅持對他們來說有多重要，「現在我知道我的毅力從何而來，身為Ash的女兒，我感到他X的自豪。」

一名年過60歲的跑手能完成這項賽事，是一項難以企及的壯舉嗎？其實也不是，實際上今屆比賽有15名60歲或以上的跑手在限時內完成，但如同大會賽後表示般：「這從來與時間無關，競賽是用來衡量我們進步的指標，有時候則會像今天這樣，我們會記起有些人，他們突破了那些看似從不可能做到的事情。」有時候在運動場上、跑道上、山道上，你要面對和突破的，僅僅是自己而矣。