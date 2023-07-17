跑鞋推薦2023｜五對鞋櫃必備的日常慢跑鞋　儲里數減肥輕鬆跑適用

趁住發放消費券，推介五對跑友鞋櫃裏必不能缺少的日常慢跑鞋，包括Nike、ASICS、New Balance、HOKA等大熱品牌，那是高手儲里數、新手慢跑減肥、假日跑手輕鬆跑的恆常裝備。



日常慢跑鞋推薦：

Nike Pegasus 40

Nike的經典常用跑鞋型號，是不少跑手鞋櫃常規裝備之一。Pegasus 40中底有前後Zoom Air，比起單一使用物料吸震更為優勝。Nike在跑鞋重量控制方面向來不會令人失望，僅重9.4安士，這個重量在相對較重的慢跑鞋中，絕對具有競爭力。

建議零售價：＄899

【跑鞋推薦2023 / 日常慢跑鞋】Nike Pegasus 40。（官網圖片）

【跑鞋推薦2023 / 日常慢跑鞋】Nike Pegasus 40各種配色：

日常慢跑鞋推薦：

ASICS GEL-NIMBUS 25

與GEL-KAYANO並列ASICS旗艦級慢跑鞋，不過GEL-KAYANO屬於扁平足適用的穩定型跑鞋，GEL-NIMBUS則適合普通足弓。GEL-NIMBUS 25使用新的緩震Pure GEL，融入於FF Blast+的中底裏面。今代中底更大幅增厚至41毫米，中底闊度亦有提升，吸震程度該令身重跑手十分舒適。

建議零售價：$1290

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【跑鞋推薦2023 / 日常慢跑鞋】ASICS GEL-NIMBUS 25。（公關提供）

【跑鞋推薦2023 / 日常慢跑鞋】ASICS GEL-NIMBUS 25細節：

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日常慢跑鞋推薦：

HOKA Mach 5

HOKA除了減價大熱型號Speedgoat 5，還有Mach 5這雙日常慢跑鞋。Mach 5使用Profly+雙層結構，上層較軟、下層較闊而且穩定，其吸震能力足以躋身高緩震跑鞋之列，但跑鞋只重8.2安士，接近賽鞋級數，值得喜歡輕量跑鞋的跑友留意。

建議零售價：$1380

【跑鞋推薦2023 / 日常慢跑鞋】HOKA Mach 5。（官網圖片）

【跑鞋推薦2023 / 日常慢跑鞋】HOKA Mach 5細節：

【跑鞋推薦2023 / 日常慢跑鞋】HOKA Mach 5各種配色：

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減肥跑鞋推薦：

New Balance Fresh Foam X More

More顧名思義提供「更多」緩震，跑鞋採用品牌最引以為傲的Fresh Foam物料，而且中底厚度達38毫米，身重跑手該會喜歡這種緩震能力達到豪華級數的感覺。

建議零售價：$1299

【跑鞋推薦2023 / 日常慢跑鞋】New Balance Fresh Foam X More。（官網圖片）

【跑鞋推薦2023 / 日常慢跑鞋】New Balance Fresh Foam X More細節：

減肥跑鞋推薦：

PUMA ForeverRUN

Forever Run是品牌今年的誠意之作，先有獨立足部科研機構Kaiser Sport參與鞋墊研究，又在中底使用雙密度NITRO結構，中掌位置更特別提升穩定性。

建議零售價：$1299

【跑鞋推薦2023 / 日常慢跑鞋】PUMA ForeverRUN。（官網圖片）

【跑鞋推薦2023 / 日常慢跑鞋】PUMA ForeveRUN細節：

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