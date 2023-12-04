紐約馬拉松直擊｜為世界最快而生的跑道　品牌專注科研訓練時代

由New Balance（NB）經典574到被一眾潮人追捧的2002、9060、550，一系列的潮流關鍵字背後，品牌同時注重機能和開發創新技術。

紐約馬拉松後，我獲安排到美國波士頓NB總部相鄰的室內跑道設施「The Track」參觀，那裏有世上最快的室内跑道，亦有不同的實驗和大量數據。

01體育記者葉詩敏 紐約直擊



New Balance在1906年創立於美國波士頓，其位於波士頓Brighton的全球總部旁邊，去年4月開設了一座名為「The Track」的室內跑道設施。它不只是一個室內田徑場和多用途運動場，亦是一所致力助運動員提升表現的科研實驗室。

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閃閃發光的玻璃和鋼鐵建築包圍的「The Track」在去年4月落成，New Balance冀能打造出世界上最快的室內跑道。（葉詩敏攝）

「The Track」不只為專業運動員提升表現，內裏的田徑場、籃球場和人造草足球場，亦開放予學校作訓練和比賽場地，不少學界錦標賽如新英倫室內高中錦標賽、NCAA錦標賽等都在這裏舉行。共6條線的跑道分別全長200米，獲世界田聯認證，可容納5000名觀眾，場館內上層設有面積達24,000呎的跑手熱身區，通往跑道的獨立樓梯上鋪上緩衝物料，還有一個獨立教練室可用於治療、按摩。

The Track的跑道設計可幫助抵消跑手在橢圓形跑道產生的離心力，提升速度。跑道亦可隨時搖身一變成為足球場或籃球場，用途廣泛。（葉詩敏攝）

跑道採用先進的面層材料和液壓升降技術，場館總經理Jay Rourke說，想構建一條世界上最快的室内跑道：「跑道的形狀涉及到水力學（Hydraulics），可由平坦改傾斜角度為12度，讓跑手更輕鬆穿過轉彎位，這形狀的跑道亦可幫助抵消跑手在橢圓形跑道產生的離心力」。

場館總經理Jay Rourke在NB工作12年，直言全心建構世界上最快跑道。（葉詩敏攝）

他說罷指向田徑場入口處的紅色板：「那些都是在這個場內創下的學界和世界紀錄，我們期望（紀錄）能愈來愈多。」短短一年多，已有約百名運動員在「The Track」創下紀錄，包括東京奧運代表、荷蘭女跑手Femke Bol今年於New Balance室內田徑大獎賽（原名為波士頓室內田徑錦標賽），以1分05.63秒寫下500米新世績，以及美國女子接力隊在今年4月跑出混合接力賽（Distance Medley Relay）世界紀錄等。

由參與場館開發到落成，Jay為此工作心感自豪，他直言這裏開放予任何人，職業選手、學生運動員、素人；任何年齡、水平、身分，「我們從不『Say No』」，他笑道。

除了認識這條世界上最快的潛力跑道，我們還參觀了「The Track」內的各個實驗室。在「粉碎實驗室」中，實驗的材料樣品堆放在工作台上，等待被精密機器戳破、壓碎和評估。當中有些最終會成為鞋款原形，並在機器反覆彎曲測試後成為最新的運動鞋款，像990這樣的經典款式亦會定期在實驗中全新升級鞋底。

NB致力於創新和技術，特別設立Sports Research Lab研發新產品為運動員提升表現。（葉詩敏攝）

星級運動員的球衣被掛在牆上。（葉詩敏攝）

離開實驗室的路上又經過一個房間，星級運動員的球衣被掛在牆上，包括NBA球星尼納特（Kawhi Leonard）、阿仙奴翼鋒沙卡（Bukayo Saka）等。

除簽下大牌運動員，NB積極讓選手不斷提升表現。另一個實驗室內，有專門用於測量的模擬運動員穿上頂尖裝備，以找出某些肉眼觀察不到的關鍵細節，從而評估如何協助運動員透過這些裝備創造出超凡運動表現；有些則有更特殊目的，如研究各種織物在纏繞假人模特兒時延伸效果有多強，其他還包括排汗效果。

實驗室研究各種織物在纏繞假人模特兒時的延伸效果和排汗功能。（葉詩敏攝）

現今世代，除了運動員自身的努力和訓練，運動表現確實與科研密不可分。在「The Track」內，運動訓練由「土法煉鋼」的方式轉為科學數據分析的智慧化訓練時代，品牌細微專注於「成為最好的New Balance」，亦讓運動員成為世界級的選手。