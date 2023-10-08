肯雅跑手Kiptum芝馬刷新馬拉松世績　中長跑女王夏辛創史上第二快

美國芝加哥馬拉松，應屆倫敦馬拉松冠軍、23歲肯雅跑手Kevin Kiptum以2小時00分35秒，刷新男子馬拉松世界紀錄34秒。



傑祖基2022年在柏林馬拉松以2小時1分09秒，刷新由個人保持的世界紀錄，他今年在柏林馬曾再次挑戰世績，惟未能再次突破，僅跑出2小時2分42秒。

不料「跑神」未能刷新世績之餘，兩星期後更紀錄不保，被肯雅同鄉Kevin Kiptum打破。

周日芝加哥馬拉松在陰涼天氣下進行，頭幾公里Kiptum已經與另外6位跑手以及一位配速員形成領導集團，去到5公里，已經只剩下Kiptum以及他的肯雅同鄉跑手Daniel Kibet Mateiko和一位跟得上他們的配速員三人，速度相當之快。

半程兩位跑手以1小時0分48秒過標，經已是超越世界紀錄的配速，不過直到最後10公里Kiptum仍能加速，才肯定傑祖基去年創下的世界紀錄正被挑戰。他在30至35公里以13分51秒驚人速度走過，令他預期能以2小時1分鐘以下完成賽事，他持續狂奔下成功突破世界紀錄。

Kiptum早前接受Olympics.com訪問時曾稱，「未來我知道自己能跑進2小時以內」，今日他在芝加哥距離此目標只剩下36秒。時間是他的最大本錢，Kiptum只得23歲，而傑祖基已經38歲。