港珠澳半馬問題多　廁所不足跑手「就地解決」　疑頒錯獎水站不足

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松過去周日（19日）舉行，這是大橋通車5年來首項長跑比賽。

不過在新地方舉行比賽，今屆賽事難免出現問題，冠軍跑手遇上大會拉衝線帶失誤成為熱話之外，亦發生疑似烏龍頒錯獎事件，基本配套方面亦未如理想，如起點流動廁所不足、水站補給不足以及賽道路面有「陷阱」。



女子先進二組頒獎禮疑似頒錯獎。（受訪者提供）

1. 疑似烏龍頒錯獎

女子先進二組賽事以亞軍及季軍衝線的跑手，在等待領獎一個多小時後才獲通知，分別只得第四、五名。頒獎禮上，該組亞軍及季軍由兩位身穿便服、與該組年齡不符的年輕女子獲得。相關跑手及後查證，大會頒發亞、季軍的跑手名字，均為參加今次賽事的男跑手。

事實上，賽前領選手包時已有男跑手表示獲發女子組號碼布，大會於是向他改發男子組跑碼布。女子先進二組的混亂，估計可能源於大會未有取消相關男跑手的女子組號碼布。原獲組別亞軍的女跑手接受《01體育》訪問時稱，當日即以電郵向田總查詢，至今未獲回覆，惟她今日（周二）再查賽事網上成績紀錄，又「變回」組別第二名，而大會尚未通知會否向她補發獎座。

跑手先乘專車到達大橋附近的起跑區，再步行15分鐘前往起點，由於離起點距離甚遠，不少跑手跑去起點。（鄭子峰攝）

2. 起跑區流動廁所不足

8000名跑手，但起跑區只得10至20個流動廁所，導致開跑前出現廁所大排長龍的奇景，更有不少跑手走到欄外草叢「就地解決」。

有挑戰組跑手透露，比賽早上7時半開跑，他由6時50分開始排隊等廁所，花了半小時，到7時20分才去得到廁所，「痾完尿立即4分披跑去起點」，另有跑手甚至聲稱排了超越1小時。起跑區流動廁所與起點相距超過1公里，由於很多跑手未能準時到達起點，賽會罕見地宣布延遲10分鐘開跑。該挑戰組跑手表示，現場確有很多跑手路邊「解決」。

籌委會主席楊世模在比賽當日也留意到廁所的問題，他表示之後會想辦法改善。

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跑手開始前先做起身。由於流動廁所不足，有男跑手在圍欄處「就地解決」。（鄭子峰攝）

3. 水站補給不足

在21公里的賽道上，設置了6個水站，分別約位於3.5、5.5、8.5、12.5、15及17.5公里處，向參賽者提供蒸餾水。

有跑手認為水站不足，其中本地最快女跑手姚潔貞接受《明報》訪問亦指水站數量異常地少，而且並非定點放置，水站工作人員似乎經驗不足。有跑手在社交網站表示，試過水站有杯但沒有水，亦出現過有水但沒有杯的情況，因而要狼狽地用雙手接水來飲。此外，水站只提供清水而沒有能量飲料或香蕉，姚潔貞也想不到如此大型的比賽僅得清水補給。

4. 賽道路面有「陷阱」

港珠澳大橋首次開放作為長跑賽，沒有跑手跑過這段路。有跑手表示，橋面路面的接駁位置是「陷阱」，一不小心就會踩進縫隙之中，容易受傷。有跑手更在社交網站上以「捕獸器」去形容這些接駁位。

【謝冬生衝線時未獲安排衝線帶】

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5. 大會拉衝線帶失誤

東亞半馬拉松錦標賽男子冠軍謝冬生及全場半馬拉松女子組冠軍Sarah Chelangat跑回終點時，大會都未能安排衝線帶予兩人衝線。當中，內地跑手謝冬生衝線前，工作人員更故意收起衝線帶，此事遭內地網民抨擊。中國香港田徑總會翌日發聲明道歉，承認失誤。

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就賽事上述各項問題，《01體育》向田總逐一查詢，目前暫未獲回覆。