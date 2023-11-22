港珠澳半馬｜比賽當日得獎名單出問題　賽會解釋個別跑手錯填性別

首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松出現不同問題，冠軍跑手遇上大會拉衝線帶失誤成為內地網上熱話，部分組別的成績排名亦比賽當日有錯誤，基本配套方面亦未如理想，如起點流動廁所不足、水站補給不足以及賽道路面有「陷阱」。

是次賽事的籌備委員會今（22日）早透過公關回覆《01體育》，表示收到跑手們意見，未來希望會繼續優化賽事安排，為跑手提供更佳比賽體驗。對於即日成績出問題，他們解釋有個別跑手在報名時填錯性別，需要工作人員於領取號碼布當日為其更改資料，相關系統出現問題未有即時更新。



跑手先乘專車到達大橋附近的起跑區，再步行15分鐘前往起點，由於離起點距離甚遠，不少跑手跑去起點。（鄭子峰攝）

就該次半馬賽事的問題，《01體育》昨日向賽會的公關查詢，對方今早以電郵回覆，內容主要解釋比賽當日有成績排名出錯的問題。

公關代表中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松籌備委員會回覆稱：「有關最終得獎名單出現問題，由於報名時個別跑手錯填性別，需要工作人員於領取號碼布當日為其更改資料，相關系統出現問題未有即時更新，令即日成績出現問題。大會昨日已作出修正，相關獎項及獎金均未有頒發，並於昨日（11月21日）已通知受影響得獎跑手，安排發送獎項。」

女子先進二組頒獎禮疑似頒錯獎。（受訪者提供）

港珠澳半馬問題多 廁所不足跑手「就地解決」 疑頒錯獎水站不足

在比賽當日，女子先進二組（45歲或以上）賽事以亞軍及季軍衝線的跑手，在等待領獎一個多小時後才獲通知，分別只得第四、五名。頒獎禮上，該組亞軍及季軍由兩位身穿便服、與該組年齡不符的年輕女子領獎。相關跑手及後查證，大會頒發亞、季軍的跑手名字，均為參加今次賽事的男跑手。事實上，賽前領選手包時已有男跑手表示獲發女子組號碼布，大會於是向他改發男子組跑碼布。女子先進二組的混亂，估計可能源於大會未有取消相關男跑手的女子組號碼布。

跑手開始前先做起身。由於流動廁所不足，有男跑手在圍欄處「就地解決」。（鄭子峰攝）

對於流動廁所及水站等安排，賽會表示：「是次賽事為首次舉辦，在各項安排上大會已收到跑手們的意見，未來希望會繼續優化賽事安排，為跑手提供更佳比賽體驗。」

就拉衝線帶的失誤，公關表示詳情可參考中國香港田徑總會在周一發出的道歉聲明（相關報道：終點連環「蝦碌」 衝線帶彈出彈入失誤 田總公開道歉）。

【謝冬生衝線時未獲安排衝線帶】