渣打馬拉松2024｜屈旨盈香港首戰全馬跑出驚喜　感謝沿途男士擋風

【渣打馬拉松 / 渣馬2024】香港長跑好手屈旨盈，以往在港多數參戰半馬賽事，今日是她首次在港挑戰全馬，結果跑出香港女跑手第三快的成績，根據大會時間以2小時50分07秒衝線，全場總排名第14。

「Miss Vut」又感謝沿途很多男跑手在附近幫她擋風，其中一位男士更為她拍照，讓她心情放鬆，成功完賽。

現場攝影：楊宇翹、張倩儀、葉詩敏、趙子晉



屈旨盈賽後笑言好滿意自己成績，「原本以為自己要跑255（2小時55分）以上，結果現在250，很滿意。」

她又指，今次是自己在香港的第一次全馬比賽，原來賽道並非想像中般難，「我一直以為渣馬賽道很難，每年都逃避參加全馬，以為要跑很多斜路。跑後覺得雖然真係多斜路和大風，但沿途又有一些男士在旁跑可以一直擋風和互相帶步速，所以感覺不錯。」

【渣打馬拉松 / 渣馬2024】香港長跑好手屈旨盈

Miss Vut指沿途最難忘是途中一直有位男跑手「不斷拍照打卡，有時影自己、有時影風景又幫我拍照，覺得他很enjoy（享受）整個過程，令我也不斷安慰自己要放鬆下來。」

她表示，之前一直都驚斜路，不想在港跑全馬，「好開心！沒有想過自己可以克服到，慶幸努力沒有白費，自己有努力練斜路，比賽時又可以發揮到。」

今屆渣打馬拉松同場亦舉行了亞洲馬拉松錦標賽，獲選為港隊代表的屈旨盈亦滿有感受，她為身披港隊戰衣比賽感到自豪，「沿途水站義工見到我時，都落力為我打氣，又會叫香港隊加油...... 臨尾在銅鑼灣一段亦有很多人為我打氣，感覺很好。」

【渣打馬拉松 / 渣馬2024】香港長跑好手屈旨盈

屈旨盈又表示，今日媽媽和姨姨也特登來為她打氣，「因為我很少在香港跑全馬，今日又是代表香港跑更加難得。因為平時要她經常去國外為我打氣是有點難，今日很開心。」

被問未來有何目標，她指衝線時見到跑出「250」很滿意，但暫時未有特別計劃，不過今年會再跑多一次馬拉松。她表示，想繼續突破自己PB，希望全馬能快過2小時45分，「今次跑這條魔鬼賽道都可以250，相信之後可以有所突破。」