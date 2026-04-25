日本六旬夫妻存款僅港幣79萬卻年年出國　備4賬戶享幸福老年生活

每個人對退休生活的想像不同，準備多少退休金也因此有異，據日本政府家計調查報告，至少2000萬日圓（約106萬港元）是基本退休金額，但東京一對六旬夫婦僅有約79萬元存款、月退金也只有1萬2，但夫妻倆卻能從容生活，每年還能出國或國內旅遊一次。



箇中關鍵就在於：他們50歲便開始進行退休理財規劃且調整收支，並在60歲退休時繳清房貸，無債一身輕。

6旬夫妻月領23萬日圓過活，每年還能出國旅行

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的田中先生今年67歲，退休前是上班族，小他1歲的太太則是全職家庭主婦，兩人存款僅約1500萬日圓（約79萬港元），月退年金加總起來也只有23萬日圓（約1.2萬港元），但夫妻倆將月支出控制在18萬日圓（約9千港元）以內，只靠月退俸支應就綽綽有逾，不但能維持閱讀與園藝的興趣，每年還會在國內外旅行一次。

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外人看來，以日本的物價與生活水準來看，會覺得每月花費18萬日圓（約9000港元）似乎有點拮据，但其實田中夫婦早在50歲左右就開始審視家庭支出與資產，並為退休生活預作準備調整。例如孩子成年獨立後，他們便著手調整保險費等固定支出，並減少生活中不合理、不規律以及不必要的花費，每月成功省下約3萬日圓（約1587港元）。

也因此，他們得以在60歲退休時把房貸還清，而孩子搬離家中後，田中夫妻把一半的存款分階段投入年利率約2.5%的低風險投資商品，雖然利潤不高，但相對也不會有太大損失。

田中先生表示，退休7年以來，兩人靠每月的年金就足以生活，至今沒有動用到1500萬日圓（約75萬港元）的存款。他也表示，雖然大家都認為「退休後需要2000萬日圓（約100萬港元）」才夠用，但自己親身體驗後，覺得並不需要那麼多。不過專家也針對田中夫婦的狀況提醒，目前兩人身體康健，可能尚未有動用存款的需求，但後續仍須考量醫療與長照花費，1500萬日圓未必能讓他們一輩子安穩生活。

記帳確認全年開銷，精準儲存備用金

台灣存股達人阿福（詹英哲）指出，許多人準備退休金常淪於「叫價」，猜測有台幣2000萬、3000萬（約499萬、748萬港元）資產才能退休，其實「絕對數字」意義不大，「重點在於你家庭支出有多少？需要多少收入才夠？」

他建議，銀髮族可以先花1年時間記帳，詳列全年的水電、煤氣、保險、稅金、餐食等固定開支，算出1個月的家庭開銷大概有多少。

之所以需要1年數據，是因為水電煤氣隨季節氣候起伏，房屋稅、地價稅、牌照稅、保險等也是分散在不同月份，因此建議記上一整年，才能窺見全貌。至於旅遊等大筆支出，可以另外預留單筆預算，不計算在每月固定的家庭開銷中。

阿福強調，退休準備金依據每人生活開銷而有不同數值，像他退休時並未考慮勞保、勞退年金，而是把這筆錢當作滿60、65歲的「祝壽金」，因此可依照個人需求去規劃。

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台灣理財作家嫺人則舉例，若現年45歲的OL，預估60歲退休後的生活費平均每月需要台幣5萬元（約12401港元），除了食、衣、住、行，還包括每年出國1~2次，一年共需要台幣60萬元（約148815港元）。

嫺人提醒，除了要考量通貨膨脹率，也別輕忽退休後意外的消費，像她退休後做牙齒，以及兒子的留學英國費用本來要由先生支出，但夫妻、親子間轉帳轉來轉去，最後她也支出了一些。若是退休後仍要負擔長輩的孝養、照護費用，也是一筆不小的支出。

別因退休放飛財務 準備幸福4帳戶

42歲從半導體業退休的台灣理財顧問吳家揚則認為，退休後不再需要通勤或辦公室相關費用，社交機會也相對少，工作相關支出減少；且此時子女多半已經獨立，教育費、生活費等都會大幅減少。而退休時，若能還完房貸、車貸，無債一身輕，就能把日常支出縮減為退休前的70%。

但切記別因為有大把時間可以花錢，或是覺得要慰勞上半輩子辛苦，就在財務上「放飛自我」，做一些計畫外、超越自我能力的消費。吳家揚指出，要預約幸福的老後，至少要準備好4個帳戶：

1. 生活費

每人每月台幣3萬元（約7950港元），是最基本的生活門檻。

2. 娛樂費

包含旅遊費用、健身運動費用和聚餐費用等等。

3. 醫療費

根據2023年統計，台灣70歲以上高齡者平均每人醫療保健費用約台幣37.5萬元（約10萬港元）；以台灣人平均壽命80歲來計算，人生最後的10年，醫療保健費用將高達台幣375萬元（約100萬港元）。

4. 長期護理費

現在每人每年台幣50萬元（約13萬港元），應該是低消了。

吳家揚建議，每個月每人至少要準備台幣4萬元（約1萬港元），若想確保退休生活和娛樂無虞，就可能要準備到7萬元（約17361港元）或以上。至於醫療費和長照費，則建議趁年輕時買到足夠的保險來因應。

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