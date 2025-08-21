電腦節2025現場直擊．購物／見靚女攻略｜香港電腦通訊節（電腦節）將於8月22日起、一連四日於灣仔會展Hall 1 舉行。記者率先到現場參加導賞團，不單搜羅了10多款必買會場特價產品，還被我撞見樂天女孩！同場教你與樂天女孩及香港女團Lolly Talk成員方法。



電腦節2025激抵優惠集｜限定$1產品、樂天女孩見面會｜門券買1送1

電腦節懶人包｜15大優惠推介！必搶滑鼠＋藍牙耳機 附$1優惠名單

香港電腦通訊節於8月22日開鑼。

電腦節8月22日開鑼 門票獨家優惠85折

香港電腦通訊節（電腦節）將於8月22日開鑼，一連四日在灣仔會展舉行。本屆電腦節匯聚多達200個本地及海外參展商，以「AI無界，商機無限」為核心主題，並舉辦5大活動，除了與主題相關的展覽、講座及工作坊，也有激安大購賞及每日限定的$20快閃搶等購物優惠，最後當然少不了台灣人氣啦啦隊「樂天女孩」見面會，內容超豐富！

如何才能與「樂天女孩」見面？

電腦節今年邀請來自台灣的職棒啦啦隊「樂天女孩」當嘉賓，每日都有見面活動，更有機會贏取電腦節限定記念品。場內單筆或累積電子消費滿港幣$800，即可到「樂天女孩應援區」換取「超級粉絲席」入場券一張，近距離與樂天女孩見面。而買物滿$200亦可換領「熱情粉絲席」入場券一張，參加者可以玩抽蛋機換樂天女孩紀念品。

電腦節今年邀請來自台灣的職棒啦啦隊「樂天女孩」當嘉賓

記者當中更「野生捕獲」了幾位樂天女孩

就算未能換取入場券，大眾亦可進入「自由應援區」免費觀賞舞台表演。另外，登記成為電腦節Club+會員，亦可換取樂天女孩應援扇或應援卡一套（每日限量100套）

MSI Claw 激筍價 $3,999｜筆電低至57折

MSI 攤位（G01 / M11-14）手提電腦低至57折超抵買，還有三大限量手提電腦 ‧兼具藝術性及硬件效能，比如Prestige 13 Ukiyo-e 浮世繪特仕版、Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport 聯名款、Titan 18 HX Dragon Edition 北歐神話龍魂典藏版。使用 RTX5090 的電競手提電腦Raider 18 HX AI A2XWJG ，更激減最多達$10,000港元！

MSI 攤位筍貨多多，包括手提遊戲機 Claw 激筍價 $3,999

平治AMG聯乘的手提電腦，買機送限量車仔。

HKT 超多優惠數不完

HKT 旗下csl、網上行、The CLUB 在電腦節聯合參展 (P01 & Q01, J21-J24)，展區內有HONOR、PlayStation、Xbox 等多個品牌提供即場優惠，折扣高達三折 。此外更有Apple產品學生出機優惠 ，以及網上行 F5G‑A 超級寬頻 Wi-Fi 7產品，以低至半價發售 ；現場仲有極速 F1 賽車模擬器畀大家試玩！

現場仲有極速 F1 賽車模擬器畀大家試玩！

更有一機難求的PS 30週年限定版主機發售。

Sandisk｜8.23 Lolly Talk 成員落場

Sandisk 電腦節攤位（K17-20）有Switch 2 用的Micro SD Express 卡、PS5 官方認可、跟主機同色的隨身SSD發售。而且更邀請了香港女團 Lolly Talk 成員 Ahyo（郭曉妍）、阿蛋（黃詠霖）和 Tania（陳紀澄）於 8 月 23 日下午 4 點至 6 點突襲展位，擔任「一日店長」。現場購物就有機會跟她們合照，及獲得親筆簽名禮品。

同場優惠：購物$1999送20“行李箱、$1,199送U型頸枕，其他Sandisk產品優惠，將在8月22日更新

Sandisk 電腦節攤位（K17-20）PS5 官方認可、跟主機同色的隨身SSD發售。

Lolly Talk 成員 Ahyo（郭曉妍）、阿蛋（黃詠霖）和 Tania（陳紀澄）於 8 月 23 日下午 4 點至 6 點突襲展位。

ASUS ROG｜初音電競產品開訂

ASUS ROG (G11-G20) 這個電競產品品牌，將在展期舉辦「ROG Skills Challenge 2025技巧挑戰賽」，獎品有高掛港幣3,000元的現金消費券 。同場還有ROG×初音未來聯名電競系列產品：機殼／耳機／滑鼠／鍵盤等於電腦節首發預訂。此外，凡購買指定ASUS/ROG產品滿指定金額，將加送ROG運動用品 。

ASUS ROG｜初音電競產品開訂

Belkin｜玩夾公仔機拎史迪仔精品

美國電腦／手機用品品牌 Belkin (展位：F01) 同時有產品及現場優惠 ，更強調場內發售的行動電源產品通過中國CCC認證，可以登上中國內陸機，還有新作 BoostCharge Pro GaN充電器系列、SoundForm™ Anywhere真無線藍牙耳機及Nintendo Switch 2專用遊戲配件 。購物更有機會玩保證有獎中的「夾公仔遊戲」 ，包括迪士尼聯名《史迪仔》系列的紀念品。

HP/INTEL｜380蚊打印機送5個月任印？

HP (展位：H01) 有部$380蚊超平打印機，還加送3＋2個月免費任印彩色優惠。此外還有Intel Core 7 240H處理器的HP OmniBook 7筆記型電腦。

KIOXIA 公開第8代 BiCS FLASH 3D快閃記憶體技術

收購了東芝半導體產品的 KIOXIA (展位：E01) 在場內展示第八代BiCS FLASH 3D快閃記憶體技術 。另有 U301多彩USB產品、EXCERIA PLUS G2 2TB microSD 卡等。場內每日都有限量優惠產品。

KIOXIA 公開第8代 BiCS FLASH 3D快閃記憶體技術

Lenovo

Lenovo (展位：J01) 攤位有AI電腦、電競產品，特價高達6折（點擊下方圖片睇優惠），並有總值高達港幣3,800元的禮品送給在場購物人士。

Momax 3C行動電源／高達產品

Momax (展位：M01) 強調場內無論是新產品／優惠產品，所有行動電源都已獲得3C認證，乎合中國航空安檢需求 。另外亦有大量高達系列聯名產品。

Momax 3C行動電源／高達產品

其他品牌優惠圖輯：elgato／eSET／LEXAR／LINKSYS／LOGI羅技／MERCUSYS／RAZAR／SAMSUNG／TP Link

香港電腦通訊節2025活動詳情｜開放日期／時間

開放日期: 2025年8月22至25日

開放時間: 10:00-21:00（25日僅開放至19:00）

地點: 香港會議展覽中心



👉電腦節獨家購票優惠