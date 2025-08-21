電腦節15大優惠｜$19無線滑鼠平過淘寶　$200三件尿袋/風扇/拖板

電腦節優惠｜香港電腦通訊節（電腦節）將於8月22日開鑼，一連四日在灣仔會展舉行。會場今年更推出現金消費券計劃，每位入場人士都可以抽獎，最高可獲$500現金券即場使用。《香港01》好食玩飛記者首日一早抵達現場搜羅15個必睇必玩和著數優惠，包括$19滑鼠、$18電話殼、及$20快閃搶等，甚至近距離觀看科技新物種，下文讓大家率先記下心儀產品。想知更多會場資訊，就閱讀下去吧！



電腦節8月22日開鑼 門票獨家優惠85折

香港電腦通訊節（電腦節）將於8月22日開鑼，一連四日在灣仔會展舉行。本屆電腦節匯聚多達200個本地及海外參展商，以「AI無界，商機無限」為核心主題，並舉辦5大活動，除了與主題相關的展覽、講座及工作坊，也有激安大購賞及每日限定的$20快閃搶等購物優惠，最後當然少不了台灣人氣啦啦隊「樂天女孩」見面會，內容超豐富！

值得一提，門票原價$35起，現在經獨家連結買飛，即可享有獨家85折優惠，$30起即可入場！👉🏻 電腦節門票獨家85折🔥即買即用

（香港電腦通訊節）

香港電腦通訊節2025

地址：香港會議展覽中心一號展覽廳

交通：港鐵灣仔站A5出口／港鐵會展站B3出口



開放時間：

8月22日至24日：上午10時至晚上9時

8月25日：上午10時至晚上7時



門票：

一般人士：入場費為港幣35元，現場售票

免費入場：訪港旅客（憑有效旅遊證件）、1米以下小童、65歲以上長者，以及持合資格「傷殘人士登記證」人士



電腦節2025｜大派300萬現金消費券 最高$500即場用

今年電腦節繼續派出總值約300萬現金消費券，每位購票入場人士均會獲發一張即揭即中幸運卡，面值分別為$10、$20、$30、$50、$100，最高$500，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用。

電腦節2025｜【1】$200任選3件—尿袋、風扇、拖板（展位：K21-24）

展位K21-24的INFINITY推出會場限定優惠，$200任選3件，產品包括尿袋、風扇、拖板等，售完即止。

電腦節2025｜【2】$20充電線（展位：K21-24）

展位K21-24的INFINITY推出會場限定優惠，$20購買充電線，售完即止。

$20充電線！（古嘉瑋 攝）

電腦節2025｜【3】$18特價—電話殼、電腦袋（展位：L21-24）

展位L21-24推出會場限定優惠，$18就能購買電話殼、電腦袋，售完即止。

電腦節2025｜【4】$38耳機、滑鼠（展位：L21-24）

展位L21-24推出會場限定優惠，$38就能購買耳機、滑鼠，售完即止。

電腦節2025｜【5】$19無線滑鼠（展位：L27-28）

展位L27-28推出會場限定優惠，$19就能購買PHILIPS M221滑鼠，售完即止。

$19 PHILIPS滑鼠！（古嘉瑋 攝）

電腦節2025｜$20快閃搶優惠名單

每日的$20限時快閃搶，當日大會會以廣播向大家公布搶購的確實時間，一般非在上午時段。$20快閃搶位置將在主舞台旁舉行，入場敬請留意廣播啦！

電腦節優惠【1】PULSAR X 鬼滅之刃無線遊戲滑鼠

於8月23日，電腦節推出會場指定日子1日限定，快閃搶優惠，可以以$20購買PULSAR X 鬼滅之刃無線遊戲滑鼠，售完即止。

於8月23日，電腦節推出會場指定日子1日限定，快閃搶優惠，可以以$20購買PULSAR X 鬼滅之刃無線遊戲滑鼠，售完即止。（IG@hkccfexpo）

電腦節優惠【2】JBL TUNE FLEX GHOST EDITION真無線降噪耳機

於8月22日，電腦節推出會場指定日子1日限定，快閃搶優惠，可以以$20購買JBL TUNE FLEX GHOST EDITION真無線降噪耳機，售完即止。

於8月22日，電腦節推出會場指定日子1日限定，快閃搶優惠，可以以$20購買JBL TUNE FLEX GHOST EDITION真無線降噪耳機，售完即止。（IG@hkccfexpo）

電腦節優惠【3】NIGHTHAWK RAX75雙頻AX5700 WIFI 6 路由器

於8月22日，電腦節推出會場指定日子1日限定，快閃搶優惠，可以以$20購買NIGHTHAWK RAX75雙頻AX5700 WIFI 6 路由器，售完即止。

於8月22日，電腦節推出會場指定日子1日限定，快閃搶優惠，可以以$20購買NIGHTHAWK RAX75雙頻AX5700 WIFI 6 路由器，售完即止。（IG@hkccfexpo）

電腦節優惠【4】LOGITECH MX KEYS滑鼠鍵盤組合

於8月22日，電腦節推出會場指定日子1日限定，快閃搶優惠，可以以$20購買LOGITECH MX KEYS滑鼠鍵盤組合，售完即止。

於8月22日，電腦節推出會場指定日子1日限定，快閃搶優惠，可以以$20購買LOGITECH MX KEYS滑鼠鍵盤組合，售完即止。（IG@hkccfexpo）

電腦節優惠【5】ACERPURE AQUA冰温瞬熱RO濾淨飲水機

於8月22日，電腦節推出會場指定日子1日限定，快閃搶優惠，可以以$20購買ACERPURE AQUA冰温瞬熱RO濾淨飲水機，售完即止。

於8月22日，電腦節推出會場指定日子1日限定，快閃搶優惠，可以以$20購買ACERPURE AQUA冰温瞬熱RO濾淨飲水機，售完即止。（IG@hkccfexpo）

電腦節2025｜其他特價貨品！掃拖機械人平$1,000

電腦節優惠【1】Tp-Link——5300Pa MagSlim™ LiDAR掃拖機械人（展位：J11-J16、M19-M20)

Tp-Link推出會場限定優惠，可以$499購買原價$1,499的5300Pa MagSlim™ LiDAR掃拖機械人，足足平了$1,000！每人限購2件，售完即止。

電腦節優惠【2】Able Technology Ltd——Zoho T10Max投影機（展位：L27-L28）

Able Technology Ltd推出會場限定優惠，可以$499購買原價$1,299的Zoho T10Max投影機，每人限購5件，售完即止。

電腦節優惠【3】大會禮品換領處——Lenovo Tab ZAEH0176HK（展位：C35）

大會推出會場限定優惠，可以$499購買原價$1,299的Lenovo Tab ZAEH0176HK，每人限購1件，售完即止。

大會推出會場限定優惠，可以$499購買原價$1,299的Lenovo Tab ZAEH0176HK，每人限購1件，售完即止。（網上圖片）

電腦節優惠【4】大會禮品換領處——ASUS ROG TESSEN GU200A Type-C 手機遊戲控制器（For Android）（展位：C35）

大會推出會場限定優惠，可以$499購買原價$999的ASUS ROG TESSEN GU200A Type-C 手機遊戲控制器，每人限購1件，售完即止。

電腦節優惠【5】大會禮品換領處——Anker Soundcore AeroFit Pro 開放式無線藍牙耳機（展位：C35）

大會推出會場限定優惠，可以$499購買原價$799的Anker Soundcore AeroFit Pro開放式無線藍牙耳機，每人限購5件，售完即止。

大會推出會場限定優惠，可以$499購買原價$799的Anker Soundcore AeroFit Pro開放式無線藍牙耳機，每人限購5件，售完即止。（網上圖片）

電腦節2025｜免費近距離觀看機械人（展位：P01）

今屆大會與多間本地創新企業攜手打造全新「機械人體驗區」，即場操作各式機械人，親身體驗智能科技如何革新未來生活與工作模式，同場還有香港首個本土電動電單車品牌Shadow Dynamics亮相，讓入場者深入了解創新技術如何推動香港邁向智慧城市與綠色交通。

電腦節2025｜免費體驗賽車、滑浪

免費體驗賽車。（古嘉瑋 攝）

電腦節2025｜場館圖

（全文完）