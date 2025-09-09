《進擊的巨人展FINAL》ver. HONGKONG 香港站已經開幕，由2025年9月9日至10月26日於啟德站SOGO十樓舉行！主辦方將日本展精華原汁原味帶到香港，近200幅複製原畫加上精心設計的影音場景，唔少展品都非常巨型，有如投入巨人世界；入場更可獲珍藏限定複製手稿，Pop Up Store 將有空運到港的限量精品，以及不少香港首賣新貨！《進擊的巨人展FINAL》ver. HONGKONG 香港站門票已經在01空間開賣！獨家減$3，快來獻出你的心臟！



9月9日追加現場直擊內容： 進擊的巨人展FINAL香港站直擊｜6米巨人打卡位．超寬屏睇原創動畫

8月29日Updated：Pop Up Store 產品情報大量更新！購買入場門票後，仍需要先預約入場日期時間？詳情請看內文尾段！

百變小櫻展香港站第2期 直擊2大新打卡位｜會員積分9折換購門票

原汁原味由日本官方授權來港開展的「進擊的巨人展FINAL ver. HONG KONG」，場內精選了過200幅複製原畫，並分為：「牆的世界」、「巨人大戰劇場」、「英雄們」、「最終原畫」、「作者諌山創深度訪談」等分區。而除了欣賞2D的畫作，日本方面對展館內的燈光及影音特效都要求極高，更包括了3D立體元素，令人猶如置身《進巨》的牆內／牆外世界。

超高樓低展區｜2.4米高「巨人大戰」劇場

今次展覽地點在啟德雙子匯 The Twins SOGO啟德店10樓，這個展覽館最大優點是「樓底高」，場內設有2.4米寬9米超巨大型螢幕所打造的「巨人大戰」劇場，兩段合共約10分鐘的影片，把牆內與牆外的戰場拉到眼前，配合「從天而降的巨人」等經典場景重現，有如置身巨人漫畫世界、投入感十足，讓粉絲一起仰望並感受巨人越過城牆的震撼！

進擊的巨人展香港站👉獨家減$3換購 雙人/特典門票

有如置身巨人漫畫世界、投入感十足

場內設有高2.4米、9米寬超巨大型螢幕所打造的「巨人大戰」劇場

「從天而降的巨人」經典場景重現，有如置身巨人漫畫世界、投入感十足。

200幅複製原畫｜牆外牆內的抉擇

全場近200幅複製原畫，以及其他互動展品，將劃分為8大區擺放，當中更有一些互動選擇，影響你的觀閱次序，相當有趣！序章「開幕劇場：人生的選擇」以昏暗光影帶你回到故事起點，片尾更要你在「牆內／牆外」作選擇；這個抉擇會影響之後於「原畫的世界1：牆的世界」所見內容，切身感受牆內外的分野；之後在「原畫的世界2：衝突與死鬥」兩個世界交會，戰爭與理念碰撞一觸即發。（留意選擇第1或第2展區後不可回頭）

進擊的巨人展香港站👉獨家減$3換購 雙人/特典門票

序章「開幕劇場：人生的選擇」以昏暗光影帶你回到故事起點，片尾更要你在「牆內／牆外」作選擇

每次入場只可從「原畫的世界1：牆的世界」「原畫的世界2：衝突與死鬥」中二揀一，不能回頭。

進擊的巨人展｜立體道具重現故事名場面

實體展品方面，作者不希望展覽只是一些巨型角色打卡立牌，反而用「慘劇的跡象」為主題，立體重現故事中一些有象徵意義的道具：海邊的貝殼、里維兵長的斗篷、艾爾文的繩結領帶、亞妮的戒指、漢吉的護目鏡……每件道具都承載角色命運與傷痕。

進擊的巨人展香港站👉獨家減$3換購 雙人/特典門票

「慘劇的跡象」為主題，立體重現故事中一些有象徵意義的道具

進擊的巨人展｜9位角色的英雄群像

「原畫的世界3：英雄們」則以艾連、米卡莎、阿爾敏、艾爾文、里維、漢吉、約翰、吉克、萊納等群像，呈現各階段性格與關係的細膩變化。

「原畫的世界3：英雄們」

諫山創老師獨家專訪影片

此「訪談：創作出故事的人」展區，會播放諫山創的訪談影片，並展出他10年間的草稿，從多元角度理解作品核心。另外，在「特別展示區」的巨人登場畫面實體化情景內，更設置了「巨人留言板」，讓現場觀眾留下心聲，而細心一看，原來《進巨》作者諫山創本身已率先在留言板上親筆簽名！

「訪談：創作出故事的人」

數碼暴龍展2025 香港8.22展開｜直擊日本紀念展重現童年回憶

Pop Up Store 產品情報大量更新

看畢展覽後當然到Pop Up Store購物時間！要注意是，離開展區前往商售區後就不能返回展區；此外購物區位於場內，只限已購買展覽門票的觀眾入場購物。

+ 20

Pop Up Store 將有空運到港的限量精品，以及不少香港首賣新貨：粉絲最愛的艾連、里維多款人氣角色，以多元的型態融入各式商品，短皮夾、掛軸、大浴巾、馬克杯、瓷盤、吸水杯墊，每品都值得粉絲收藏。另外香港全新週邊看過來！廣受歡迎的壓克力場景組推出全新設計；粉絲必收的壓克力色紙，壓克力透亮材質加上銀色邊框，讓商品更顯質感；粉絲最愛長型胸章、迷你壓克力磚、收藏圖卡等。

進擊的巨人展FINAL -壓克力立牌場景組

+ 2

進擊的巨人展FINAL -收藏圖卡

留意現場貨品售完即止，接受的付款方式包括現金、八達通、Visa/Master、Alipay HK、WeChat Pay HK。現場消費滿HKD299可獲得直式紙袋，消費滿HKD499額還可獲得橫式大紙袋，只送不賣，真的會為了袋子而消費！

進擊的巨人展FINAL Pop Up Store 的購物袋設計精美，真的會為了袋子而消費！

進擊的巨人展FINAL Pop Up Store 的購物袋設計精美，真的會為了袋子而消費！

進擊的巨人展香港站👉獨家減$3換購 雙人/特典門票

進擊的巨人展FINAL ver HK 香港站情報

買完門票記得預約入場日期時間！

日期：2025/9/9–10/26

時間：11:00–21:00（最後入場：20:00）

地點：啟德雙子匯 The Twins SOGO啟德店10樓

特色：8大專區、近200幅原畫、9米巨幕立體劇場、入場贈限定複製手稿、限定周邊

其他情報：展場並非全區開放攝影、請留意現場標示。場內禁止飲食與攜帶寵物（導盲犬除外），遇八號或以上颱風或黑雨，開放安排或受影響。



進擊的巨人展FINAL｜預售門票

雙人票$198/預售單人特典票$148(連特典)

展期間發售票種：單人票$120(分9月／10月兩款不同款式紙本門票)、優惠單人票$98（3歲以上學生及65歲以上長者適用）、特典單人票$168(連特典)



年齡未滿３歲及90公分以下的幼童，可由家長免費帶同入場 (入場需驗證)



進擊的巨人展香港站👉獨家減$3換購 雙人/特典門票

此外，為了令到已購買入場門票的觀眾，能夠在更輕鬆自在的氣氛下觀展；今次「《進擊的巨人展FINAL》ver. HONGKONG」將實施完全預約入場制，已購買門票的朋友，請在2025年9月1日0:00 開始，登入以下網址預約你的入場日子及進場時段。

《進擊的巨人展FINAL》ver. HONGKONG入場預約連結

門票紙質好還有金邊、值得珍藏。

單人票$120(分9月／10月兩款不同款式紙本門票)

入場更可獲得原比例「珍藏複製手稿」乙份，共計４款，每款都值得珍藏！