《黑神話：悟空》創百萬人在線紀錄　更獲封為中國3A遊戲新希望

IG曝2新功能！自介可放「30秒自選曲」、貼文可以直接發到Threads，設定步驟一次看



由中國團隊「遊戲科學」打造的動作角色扮演遊戲《黑神話：悟空》（後稱《黑神話》），於8月20日上午10點正式推出！

這款遊戲被認為為中國遊戲產業發展帶來新的可能性，在電腦及主機遊戲領域受到極高的關注。

在近年3A級遊戲大作漸漸由歐美製作公司操刀推出的世代，《黑神話》對於中國市場的重要性與象徵性不言可喻。

推出首日Steam遊玩人數破140萬

《黑神話》以西遊記為背景，玩家將扮演天命人踏上曾經的西遊取經路，踏尋昔日的真相。這款遊戲自2017年投入開發，2020年公佈首段實機影像後便受到外界矚目，尤以細膩逼真的畫面表現最為出眾。

黑神話以Unreal 5引擎打造，其細膩逼真的畫面是最大賣點。 （遊戲科學）

+ 3

台灣PSN仍未上架，傳因「申請疏失」

《黑神話》目前已在電腦、PlayStation 5推出，但台灣PSN卻仍未上架，據業內人士爆料指出，《黑神話》之所以沒有上架台灣PSN， 主要是因為開發團隊不知道「中國遊戲上架台灣PSN需要資安審核」，時間流程上才來不及。

但即使如此也難掩人氣，今日10點遊戲上線後立即引爆遊玩熱潮，據Steam資料庫SteamDB顯示， 同時遊玩人數一度攀上144萬人的高峰，超越《失落的方舟》、《電馭叛客 2077》等作，一舉成為Steam史上同時遊玩數第四高的遊戲。

黑神話推出首日，還未到下班時間即創下同時在線遊玩144萬人的壯舉。（SteamDB）

這款遊戲能受到中國玩家格外關注，一部分在於被認為是中國首款「3A」遊戲──指高成本、高行銷預算的大作。儘管中國手遊產業發達，在高成本的電腦及主機遊戲上至今沒有太多建樹，《黑神話》也被外界賦予了開拓這塊領域先鋒的印象，受到中國玩家非常高的期待。

開發成本至少4億人民幣

中國的電腦及主機遊戲發展腳步緩慢，一部分原因與中國政府過往對遊戲主機的限制不無關聯。過去電子遊戲被中國政府視為「電子海洛因」，直到2015年才開放遊戲主機進入中國市場。也因此手機遊戲、網路遊戲成為中國遊戲產業的絕對主流，從業人員自然對如何打造遊戲主機上的體驗沒有經驗。

不過根據《日經亞洲》報導，《黑神話》推出的此刻，中國遊戲產業正在經歷變化，儘管手機遊戲仍是主導，占2024上半年總營收73%左右，但占比已有所下降，而電腦及主機遊戲則上升至23%。

電腦及主機遊戲開發成本往往較手機遊戲高，以高成本著稱的3A遊戲更是如此，使得中國沒有太多遊戲廠商願意投入這塊領域。根據外界估計，《黑神話》的開發成本可能高達4億人民幣，這還不包括宣傳的花費。

扛下「中國文化」大旗，北京一路開綠燈

且《黑神話》不光被認為是中國首款3A級遊戲，中國消費者及政府還相信，倘若能成功在國際市場立足，也能將中國傳統文化、西遊文化傳播出去。事實上，中國政府也對《黑神話》「特事特辦」一路開綠燈，審核上沒有任何為難。

《南華早報》則指出，中國品牌也積極與《黑神話》合作。瑞幸咖啡本週便宣佈推出聯名咖啡等一系列產品；聯想同樣推出了聯名電腦款式；甚至滴滴旗下共享單車品牌都推出聯名車型。

瑞幸就與《黑神話》合作推出了聯名商品及咖啡。（YouTube）

《日經亞洲》認為，《黑神話》也可能幫助重振近來表現低迷的全球遊戲產業。索尼集團旗下索尼互動娛樂（SIE）今年2月宣佈裁員8%，其2022年收購、曾開發《天命2》等遊戲的工作室Bungie也大砍約17%的員工。外媒《Polygon》也提到，2024上半年遊戲產業的裁員已經比2023全年還多。

首波遊戲評價佳

目前《黑神話》在遊戲評分收集網站Metacritic上獲得媒體82分的評價，同時在Steam上獲得超過95%玩家好評。

有分析師預期，接下來騰訊可能會開發《黑神話》的手機遊戲。遊戲科學核心人員多為騰訊出身，並且騰訊曾在2021年入股該公司。

延伸閱讀：

電商兄弟檔「欠款6千萬、吸金3億元」跑路！從淘寶賺價差起家，福潤國際是誰？

緯穎怒告馬斯克X平台賴帳，害1.2億美元伺服器零件堆倉庫！緯穎回應了！

【本文獲「數位時代」授權轉載。】