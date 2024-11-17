鬼滅之刃vs排球少年誰更吸引？2024日本人氣動漫劇場版電影TOP 10

2024年即將邁向尾聲，哪部日本人氣動漫劇場版電影最能激起你的動漫魂呢？



伴你成長的動漫角色們，劇場版電影怎能錯過！

每年日本人氣動漫上映都會在網路上形成討論熱潮！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看最受網友喜愛的2024年日本人氣動漫劇場版電影，究竟前10名被哪些優秀作品一舉拿下？

今年日本動漫劇場版電影作品種類多元，除了精湛畫風、逼真特效引人入勝，從動漫延伸出的幽默有趣、賺人熱淚的故事劇情也是焦點，例如《蠟筆小新：我們的恐龍日記》中，野原新之助領養小白的好友、恐龍「那那」共度美好暑假，沒想到主題樂園「恐龍島」因恐龍脫逃導致春日部大亂，野原美冴脫口說出「父母的職責就是相信孩子的潛能」，不僅感動春日部居民，也讓影廳觀眾潸然落淚。這些日本動漫劇場版電影角色的情感轉折與精彩劇情觸動人心，相信總有一部可以激起你的共鳴。

10：No.10 《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》（Youtube 頻道@曼迪/滿天星-TW）

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名偵探柯南劇場版每次釋出都引發眾人關注！《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》讓觀眾重新見證名偵探柯南與怪盜基德宿命對決，怪盜基德這次鎖定海藍寶石「海洋奇蹟」，鈴木園子親戚、鈴木財團顧問鈴木次郎吉便以大寶石作為誘餌，沒想到怪盜基德接下了挑戰書，原本應該華麗偷走寶石，卻遇上名偵探柯南抽絲剝繭展開推理。

《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》特別總集篇經典重現，也讓許多觀眾看完後表示，「怪盜基德跟工藤新一的神顏真的不看後悔，在電影院裡激動到不行自己在內心尖叫」、「好期待下週進電影院觀賞，今年有滿滿的基德和新一真幸福，觀影禮發什麼胸章！應該要發手燈啊！」、「好多懷念的畫面，算很不錯的總集篇！同場也很多人，基德真的很吸引觀眾看～而且也再次感受到聲優的厲害，我總是對新一的聲音很心動，但基德我就沒有這樣的感受」、「我覺得能看到從幾乎是茫茫大海的動畫集數裡挑出主題總彙，還是蠻值得支持，順便當劇場版映前複習，等待劇場版上映、漫畫連載的時間裡也能有點消遣，對於平常只看漫畫的粉絲來說更是一種新鮮體驗」。

9：No.9 《哆啦 A 夢：大雄的地球交響樂》

《哆啦 A 夢：大雄的地球交響樂》（youtube@GaragePlay 車庫娛樂）

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許多人從小看到大的《哆啦A夢》，怎麼能錯過今年7月在台灣上映的劇場版電影呢！《哆啦A夢：大雄的地球交響樂》為《哆啦A夢》第43部長篇劇場版系列作品，故事講述主角大雄為了參加學校音樂會努力練習直笛，一名神秘少女米佳此時突然現身，邀請哆啦A夢、大雄等人前往以音樂為能量的「泛籟殿堂」。為了幫助米佳復甦「泛籟殿堂」，哆啦A夢從百寶袋拿出道具「音樂家執照」讓眾人進行演奏，不過希望音樂從世界上消除的可怕生物也跟著席捲而來。

《哆啦A夢：大雄的地球交響樂》也受到許多大朋友、小朋友喜愛，「音樂不錯，劇情還蠻有小創意」、「推！真的很好看，音樂也很好聽，劇情很適合大人觀賞能打動人心」、「超好看，我四歲小女兒全程看完」、「節奏有點緩慢，但是音樂合奏不錯，劇情有些巧思，我帶兒子去看中文配音無違和，順便認識樂器」、「最近的原創，都表現得不錯，反而比上次復刻的2021年的《大雄宇宙小戰爭》好，該有的道具功能伏筆，都有好好的利用，實在是很棒的故事，我非常喜歡這部電影，推薦給大家」。

8：No.8 《光之美少女ALL STARS F》

《光之美少女ALL STARS F》（youtube@Muse木棉花-闔家歡）

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「這裡是哪裡？」《光之美少女》全員齊聚，卻意外來到神秘世界並四散各處，天晴醒來後發現自己與夥伴真白走散，但是在這裡卻遇見新朋友結、真夏和至尊天使普里姆；真白則遇見蘿拉、甘寧、和佳，還幫助受怪獸襲擊的普卡；翼與沙綾、言葉、遙相遇後在空中庭園散步；蝶費心調解亞莎、拉拉和緣彼此的矛盾。儘管光之美少女們遇見了朋友，但大家的記憶都模糊不清，為了找尋回家的路，她們決心朝遠方的城堡展開一場冒險。

《光之美少女ALL STARS F》上映後，許多觀眾也在巴哈姆特給予評價，「因之前沒有看甜點（《時尚甜心》），這次看完覺得真是驚天動地的好看，開頭跟結尾根本是不同次元級的超級佳作啊」、「睽違五年終於又有大集合劇場版，真的很感動，自己默默的在電影院看到哭，尤其在喚回各位《光美》的時候那段各代的重點劇情回放，感覺好像也在回放自己20年的青春，這部電影的彩蛋不少，例如一開始Summer和Precious出場的時候那個抬頭畫面就是致敬了初代黑白」、「先前作品的前輩回憶名場面，置入的方式也與15週年有很大的不同，15週年偏向救贖與創造新回憶，20週年則是將回憶當作反擊的一種鋪墊，慢慢將氣氛推向高潮，配合著流暢精彩的戰鬥，一氣呵成的十分爽快」。

7：No.7 《藍色監獄-EPISODE 凪-》

《藍色監獄-EPISODE 凪-》（youtube@Medialink Hong Kong）

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《藍色監獄-EPISODE 凪-》在今年上映的日本動漫電影也刮起一陣旋風！高二生凪誠士郎總是將「好麻煩」掛在嘴邊，每天過著毫無生氣的生活，身為同班同學的御影玲王以世界盃冠軍為夢想，在此時挖掘凪踢足球的天分，兩人在收到「BLUE LOCK（藍色監獄）」邀請函後，遇到潔世一、蜂樂迴、糸師凜等攻擊球員，凪與玲王也開始挑戰世界第一的頭銜。

網友在Dcard分享《藍色監獄-EPISODE 凪-》觀影心得，「先說結論，如果是衝著足球去看的人，不用有太多期待；但如果是喜歡角色間互動或BL的人應該會看得蠻開心的」、「剛剛看完了，感覺就是照原作演，路人角沒刻畫正常，原來這段就是很短的外傳，為了出成劇場版節奏就變拖了，歌不錯聽畫風很帥」，也有卡友特別推薦可以觀看漫畫，「漫畫畫功真的非常厲害！！！！！！！後面的劇情只能說越來越精彩，而且會有更多種球風跟足球技巧的知識與運用」。

6：No.6 《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》

《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》（youtube@Medialink Hong Kong）

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讓《機動戰士鋼彈》粉絲等了20年的最新力作！《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》刻畫宇宙紀元C.E.75，戰火仍沒有停歇，甚至接連爆發獨立運動、藍色宇宙策劃侵略行動等衝突事件，以拉克絲為首任總裁的世界和平監視機構「羅盤」為了平息事態就此成立，煌等人作為組織成員開始介入，於此同時，新興國家「基金國」則提議以聯合作戰進攻藍色宇宙總部。

《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》確定在台上映消息曝光後，掀起許多網友熱烈迴響，「剛看完，滿滿的童年回憶，推薦去看」、「滿滿的回憶，補足了原動畫的一些設定」、「4DX超級爽，簡直是觀眾在開鋼彈一樣」、「今天上映馬上去看了，只能說這一個月同時上兩部神作，荷包撐不住，那潮到出水的全能自由鋼彈一出場我直接雞皮疙瘩」、「果然命運鋼彈跟神威鋼彈有異曲同工之妙，速度值點滿就對了！紅心之王的師徒對決，也是充滿速度的格鬥戰，超級～霸王～電影彈」。

5：No.5 《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》

《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》（youtube@采昌國際）

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為了紀念《鬼太郎》已故漫畫作家水木茂誕生100週年所推出的電影《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》，劇情描述昭和31年（1956年），「龍賀一族」掌控哭倉村，血液銀行職員水木為龍賀一族當家「時貞」之死進行弔唁，正當龍賀一族搶著繼承時貞財產時，其家庭成員卻在村莊神社慘遭殺害，鬼太郎父親「眼珠老爹」為了尋找失蹤妻子來到哭倉村，水木與眼珠老爹的相遇，加上這個村莊發生一連串離奇事件，也讓兩人命運就此發生轉變。

電影內容經過導演古賀豪以《鬼太郎》第6季動畫為基礎，劇組也特別研究水木茂過去自傳、其他作品及描寫昭和時代的《漫畫昭和史》，將原作真實生活經歷融於電影中，揭開鬼太郎在誕生前、眼珠老爹的神秘過往，網友也分享，「綜合來看真的是不錯的作品，非常具有『水木茂老師一百週年』的紀念價值，觀影後引發蠻多深思，是禁得起進一步探討的細膩之作，十分推薦給大家」、「前天剛看完，看完只能說人類才是最可怕的，龍賀家族的設定真的深深噁心到我，整個故事都是一場悲劇啊，尤其最後時彌出來」、「最後那段我也是整個鼻酸，水木好香，好多福利鏡頭欸救命」。

4：No.4 《 SPY×FAMILY CODE：White》

《 SPY×FAMILY CODE：White》（youtube@Muse木棉花-TW）

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喜歡《SPYxFAMILY間諜家家酒》的觀眾絕對會愛上這部電影！《SPYxFAMILY CODE：White》以佛傑一家為背景，西國情報局的特務洛伊德佛傑，代號黃昏，收到上頭指示更換行動代號〈梟〉負責人；同時洛伊德佛傑收養的女兒安妮亞，其所就讀的學校「伊甸學園」將舉行料理實習課程，傳聞冠軍將會被授予「星星」。洛伊德佛傑為了繼續執行〈梟〉任務並守護東西兩國和平，洛伊德佛傑提議安妮亞製作擔任審查委員長的校長愛吃的點心「梅勒佛勒」，佛傑一家為此帶上行李前往「梅勒佛勒」發源地弗利吉斯，不過旅途卻潛藏許多與世界和平的秘密、家庭關係的挑戰。

《SPYxFAMILY CODE：White》受到廣大粉絲喜愛，「黃昏好帥，我覺得記得約兒曾經講的話，跟看到口紅就買下來送她真的很讚欸，就算是為了完成任務，黃昏對安妮亞跟約兒真的都很用心」、「劇情組成要素方面我只能說，該有的幾乎全都有了，要搞笑有搞笑，要打鬥有打鬥，要昏約有昏約，要爆破有爆破，要機械鎧有機械鎧，爆炸頭、尤利、夜帷、次子等人也有一點點戲，可以說是融入了所有角色精華、起承轉合完整的一部劇場版」、「要彭德有彭德！超古錐的大狗狗」。

3：No.3 《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》（youtube@Anime & Movie 普威爾）

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繼今年初上映的《名偵探柯南 vs. 怪盜基德》後，《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》接續上映，更是讓眾多柯南粉絲興奮不已！《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》描述斧江財閥現任當主斧江拓三收到怪盜基德預告信，聲稱將在北海道函館市財閥倉庫竊取與土方歲三有關的刀具，柯南等人隨著服部平次的劍道比賽前往函館，沒想到意外捲入基德行動。犯罪預告當日，平次識破基德偽裝並與其發生激烈對決，卻發現基德面貌與工藤新一相似，基德僅得到一把刀具，另一把刀具則被平次交給警方。當晚，斧江財閥法律顧問久垣澄人慘遭殺害，其所攜帶的高爾夫球包內物品失竊，柯南經調查推測刀具正是尋找斧江家寶藏線索，可能隱藏著改變戰局的武器，最終柯南和平次聯手解開神秘劍士及寶藏之謎。

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》精彩推理劇情也在網路上掀起熱潮，「看了這部劇場版真的會讓人超想去北海道函館觀光旅遊」、「我今天在台中遠百看，演到小蘭手刀擊落情敵那邊大家直接拍手歡呼有夠好笑」、「我覺得今年的很好看欸！片尾有夠精彩！！！震驚到我！」、「身為平次粉覺得這次武打的部分很過癮...整體算是不錯的！大主角都有出現」。

2：No.2 《「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練》

《「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練》（youtube@Muse木棉花-TW）

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《鬼滅之刃》今年劇場版電影再次造成轟動！《「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練》同時收錄〈刀匠村篇〉最終集與〈柱訓練篇〉第一集，故事講述炭治郎兄妹與鬼殺隊為刀匠村解除危機，但彌豆子因為克服陽光弱點成為鬼舞辻無慘目標。此外，鬼殺隊風柱實彌與蛇柱伊黑執行任務時發現無慘本營「無限城」，發覺其異常後，回去鬼殺隊本營召開柱合會議，為了對抗無慘展開柱訓練，炭治郎也說服水柱義勇加入訓練，在訓練中不斷提升實力。後續無慘找到鬼殺隊據點後突襲產屋敷宅邸，耀哉與妻女使用炸藥自爆、同歸於盡，珠世對無慘施用血鬼術固定、使鬼變成人類的藥物，試圖在炭治郎和柱們趕到宅邸時跟無慘同歸於盡。最後，無慘將炭治郎和柱們帶入無限城，展開最終決戰。

許多網友對於《「鬼滅之任」絆之奇蹟，邁向柱訓練》表示，「風柱蛇柱帥到不行，在電影院看的時候內心瘋狂尖叫」、「我也覺得好看，而且感謝幽浮桌加戲，讓風柱蛇柱提前帥氣登場」、「在電影院看比較投入，尤其炭以為妹妹死了大哭那段」、「我是去聽音效和新混音過的歌以及適合大銀幕的場面，不失望反而很驚喜，彌豆子之歌那段電視無感影廳淚噴」。

1：No.1 《排球少年！！垃圾場的決戰》

《排球少年！！垃圾場的決戰》（youtube@Medialink Hong Kong）

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榮登2024年日本動漫劇場版電影人氣王，非《排球少年！！垃圾場的決戰》莫屬。該電影描述烏野高中在全國大賽擊敗稻荷崎高中後，將迎戰宿敵「音駒高中」，即便兩支球隊經常在排球練習賽中交手，卻不曾在全國錦標賽中一分高下，烏野高中與音駒高中排球教練年輕時的約定也終於成真。這場充滿宿命的比賽，雙方都將全力以赴，爭取唯一的勝利機會！

有網友特別在Dcard留下《排球少年！！垃圾場的決戰》4個遺珠之憾，包含其他角色鏡頭偏少、看比賽像在看回憶錄、沒有一個很棒的結尾及缺乏琢磨原作傳承，不過原PO也表示還是有許多用心製作的地方，「最後研磨的第一視角我真的是佩服到不能佩服」，引發其他粉絲共鳴，「感覺電影版完全圍繞研磨跟黑尾，翔陽勉強有一點戲份，影山跟其他隊友變得很像路人甲，完全沒有什麼印象深刻的地方」、「音駒這場相對其他隊更突顯的，來自各方幫助來讓更多人體會排球樂趣這件事，像是重刷會哭的武田老師找到貓又教練這段也沒有。電影真的是佳作，但還不算排球故事世界裡的神作，但也有可能是漫畫原作就是真神作了」，不過不少排民表示，「我就一切歸咎於時長太短，好好做一季慢慢鋪陳該多好」、「雖然但是，就算沒有老教練們的鋪陳，看到烏養教練伸手那邊我還是大哭特哭，現在想起來還是想哭」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月06日至2024年11月04日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】