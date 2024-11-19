Sky X Studio 忍者戰士飛影 合金完成品 開箱評測｜《忍者戰士飛影》是一部奇作，它收視奇差播出時被腰斬，但當中的科幻忍者機械人卻帥到發癲，再加上曾參戰《超機戰》系列，連後生一代都人氣極高，難怪BANDAI先後推出的超合金魂、食玩模型都被搶購且炒貴。在2024年香港動漫節，本地品牌Sky X Studio公布推出主角「飛影」，超長腳大膊頭、造型明顯已超越了萬代，在展期間收訂都收到手軟，記者率先收到廠方提供的開箱用sample，馬上來試試是否得個樣，好唔好玩？好唔好扭？



Sky X Studio忍者戰士飛影超前開箱（鍾世傑 攝）

Sky X Studio忍者戰士飛影超前開箱（鍾世傑 攝）

拿上手第一感覺是它相當細盒，大概比同廠三一萬能俠細一半，盒子甚至比《宇宙騎士》系列還短一點，記者就最喜歡玩具包裝細細，土地問題收藏方便。包裝為Sky X 一貫風格以商品實物相片為主，打開有兩排組件，除了主體就是各種武器、手型、地台等等。雖然細盒但都幾墜手。

Sky X Studio忍者戰士飛影超前開箱（鍾世傑 攝）

Sky X Studio忍者戰士飛影超前開箱（鍾世傑 攝）

Sky X Studio忍者戰士飛影超前開箱（鍾世傑 攝）

開盒後，飛影比之前記者玩過的同廠三一萬能俠細隻一點，大概像MG高達模型上下高，它的頭部好精美，忍者兜帽的下擺使用軟膠物料，左右轉時不會阻礙扭動；雙眼有LED可著燈，不過 Sky X 設計師構思的電池箱往往都欺負手指粗的玩家，打玩時建議用鉗仔。

飛影比之前記者玩過的同廠三一萬能俠細隻一點，大概像MG高達模型上下高。（鍾世傑 攝）

尤其要讚一讚忍者刀接駁腰後的組件本身有可動joint，完全不阻扭動。（鍾世傑 攝）

雙眼有LED可著燈，都幾夠光。（鍾世傑 攝）

上身可動性非常好，上身接駁雙膊中間，有一組可以向外拉出一格，且能自由轉動的組件，大大件的膊甲能夠單獨扭動，不會阻礙雙手扭動，雙手上提角度超過180，向後拔刀、胸前交差手都「大丈夫」。腰可自由水平轉動無阻礙，上身連腰可前後曲，腳板的貼地性超好，再加上附送的地台，可以做到很多帥氣的ninja style動作。

雙手上提角度超過180，向後拔刀、胸前交差手都「大丈夫」。（鍾世傑 攝）

雙手向後拔刀這動作，其實不是很多玩具做到。（鍾世傑 攝）

膊甲能夠單獨不阻礙雙手扭動，雙手上提角度超過180。（鍾世傑 攝）

腰可自由水平轉動無阻礙，上身連腰可前後曲。（鍾世傑 攝）

下半身有設計出色的驚喜位，其髖關節使用金屬柱，可以向下拉低一格，令到提度高度達180度，而且小腿有一片移動幅度超誇張的連動裝甲，精細得可以看到內構，只要大小腿對摺時，即會自動連動。但玩完曲腿再重新拉直時，小心「菠蘿蓋」那片可動甲被夾在關節中間而刮花，玩時要錫住。

飛影下盤有合金組件，夠重身可以單腳企。（鍾世傑 攝）

小腿有一片移動幅度超誇張的連動裝甲，精細得可以看到內構。（鍾世傑 攝）

本來未寫到武器部份，不過想先提一提，兩邊小腿外側有一對內藏飛彈發射器的小翼，手動拉出會出現手榴彈發射器，可以再加裝effect件模擬開火，不過有點微言是那個特效件真的好尖，相當拮手。

兩邊小腿外側有一對內藏飛彈發射器，不過玩完要一支支手動推返入去。（鍾世傑 攝）

武器方面也很豐富，首先背上的太刀使用磨沙金柄／銀刃，上色精美。刀柄可換上小刺刀，刀鞘可變成一把「種子豆」長槍。另有4片忍者飛鏢，當中兩片有卡位可插在手型上。

刀柄可換上小刺刀，刀鞘可變成一把「種子豆」長槍。（鍾世傑 攝）

刀柄可換上小刺刀，刀鞘可變成一把「種子豆」長槍。（鍾世傑 攝）

figure包括6對不同型態的手型，另加一對發射金屬鏈子的effect手型。（鍾世傑 攝）

另外就是一把組合式的射擊武器，把括長／短槍身、並能加上弓弦組件變成十字弩形態。

另外就是一把組合式的射擊武器，把括長／短槍身、並能加上弓弦組件變成十字弩形態。（鍾世傑 攝）

另外就是一把組合式的射擊武器，把括長／短槍身、並能加上弓弦組件變成十字弩形態。（鍾世傑 攝）

另外就是一把組合式的射擊武器，把括長／短槍身、並能加上弓弦組件變成十字弩形態。（鍾世傑 攝）

之前在動漫節訂購初回版的人更可再得1把電鍍太刀，收藏於包裝底部，翻轉包裝就見到。

初回版送1把電鍍太刀，收藏於包裝底部，翻轉盒子就看到。（鍾世傑 攝）

值得投資齊全set

這款《忍者戰士飛影》主角機大隻好扭、合金用料很足很重手，亦有巧思的連動裝甲位及發光LED眼，可玩性和外型都超越炒價超合金魂版。講到超合金魂，飛影一共有「海陸空」三部輔助機體：黑獅子／鳳雷鷹／爆龍，本身可人／獸變身，又可以跟飛影合體！Sky X Studio 已在動漫節展出了黑獅子灰版，令人非常期待將來的同系列新作。唯一要擔心是飛影的磨沙面上色雖然好型，但有機會玩到刮油甩色。（不過要睇定一點，不知將來會不會有合體專用版飛影）

SKY X Studio Tobikage 忍者戰士飛影

定價：$1280（精品玩具有售）