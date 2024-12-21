《獵人》後續50 話消息曝光？冨樫義博老師開啟「全力模式」曝光

《HUNTER×HUNTER》（獵人、全職獵人）是由冨樫義博創作並在《週刊少年Jump》上連載的長篇漫畫作品，前陣子在休刊了近兩年後展開第十二次連載再開，並在進入 410 話後再次休刊。



古勒比加終於不用待在船上？（獵人）

冨樫老師開啟全力模式了！

冨樫老師在 11 月 28 日於 X 上發文表示自己去進行了手術，後續他也提到術後常常要臥床好幾天，且經常處於精神恍惚的狀態，現已慢慢恢復到可以在自家自由走動的狀態，並可以由本人親自接聽工作上的電話。

《獵人》新章節的手稿：

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但以目前的恢復狀態來說，還不能讓他長時間坐在椅子上創作，連載進度受阻也是因為自己需要一直調整坐椅的姿勢，就連體重都減了 5 公斤左右，讓粉絲相當替老師的健康感到擔憂。

團長的情況又會如何？（獵人）

而在今日的 X 上，老師又分享他已在檢查與調整接下來「50 話」的角色對話與時間軸，一旦完成之後，他將繼續為新章節的手稿上墨。老師特意提到 50 話，也讓粉絲猜測內容龐雜的「王位繼承篇」或許就是會在這 50 話內結束，令人相當期待！

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