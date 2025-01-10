《魔物獵人 荒野》第2回公測　毒怪鳥復活確認　測試玩家可獲特典

《魔物獵人 荒野》預定將在今年 2 月 28 日正式發售，而繼去年 10 月底～11 月初的「Beta 公開測試」之後，官方於稍早又發布預告片公告「第二回公開測試」，與發售日同樣是 2 月！



毒怪鳥復活啦！

《魔物獵人 荒野》（capcom）

本次《魔物獵人 荒野》的「第二回公開測試」共分兩個時段，除了可以繼續體驗首回測試的內容（創建角色、故事體驗任務以及闢獸討伐任務）之外，官方還公開了復活魔物——「毒怪鳥」是這次新增的討伐對象。

除此之外，在影片中玩家還能看到「三太子」辻本良三捏了自己的角色，相當有趣。

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《魔物獵人 荒野》第二回公開測試時間

《魔物獵人 荒野》第二回公開測試時間（capcom）

第一個時段：2025 年 2 月 7 日～2025 年 2 月 10 日

第二個時段：2025 年 2 月 14 日～2025 年 2 月 17 日

參與測試平台：PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam



此外，這次公開測試的內容一樣僅有創角能夠繼承，但參與公開測試的玩家都能獲得特典：（1）裝飾武器的艾路貓「飾物」。（2）有參加第二回公開測試才能獲得的「大禮包」：生肉×10、麻痺陷阱×3、地洞×3、捕獲用麻醉球×10、大爆彈桶×3、鎧玉×5、投射器閃光彈×10、投射器大異臭彈×10。

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