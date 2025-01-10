人中之龍8 外傳Pirates in Hawaii實機展示　2周目免費追加新功能

撰文：gamebase
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第二輪就能用 New Game＋來玩啦!!
SEGA 世雅預計 2025 年 2 月 21 日（五）發售的 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PC Steam 遊戲《人中之龍8 外傳 Pirates in Hawaii》，於1月9日推出最新情報節目「Like a Dragon Direct」，為玩家們展示遊戲最新畫面讓玩家搶先確認。

人中之龍8 外傳Pirates in Hawaii最新情報節目（SEGA）

人中之龍8 外傳Pirates in Hawaii最新情報節目「Like a Dragon Direct」

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另外官方也宣佈，本作將會在發售後，透過免費更新實裝「New Game＋」模式登場，讓全破過一輪的玩家們，可以透過「New Game＋」的追加功能以更強的型態來重新享受遊戲樂趣。

人中之龍8 外傳Pirates in Hawaii最新情報節目（SEGA）

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