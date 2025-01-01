《咒術迴戰》最終卷有4個加頁故事　面對作品負評作者有這樣回應

由芥見下下創作的漫畫作品《咒術迴戰》在 2024 年 9 月正式完結，單行本最終卷 29、30 卷也於 12 月 25 日正式推出。而這次最終卷當中在最後也有加頁故事，除了透露了許多角色的後續，芥見也在最後表達了對作品後半段發展的深刻反省。



＃＃＃＃＃＃＃＃＃以下內容含有原作漫畫劇透，請讀者斟酌觀看＃＃＃＃＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃防雷線＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃防雷線＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃防雷線＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

《咒術迴戰》最終卷加頁故事曝光！

《咒術迴戰》

+ 4

加頁故事一：小澤優子

虎杖和小澤優子在街上偶遇聊起了近況，聊著聊著天上下起了雪，優子問虎杖還喜歡雪嗎？虎杖回應自己喜歡雪，雖然長大後漸漸覺得煙花、大海不再特別，但對雪還是情有獨鍾。優子則是開心的感嘆和喜歡的人能有同樣喜好真是太好了。

加頁故事二：乙骨憂太成為了五條家的代理家主

時間線被帶到 2080 年，此時的乙骨成為了五條家的代理家主，一次乙骨的孫子孫女在五條家的儲藏室發現了一隻貓熊娃娃，沒想到聊一聊貓熊娃娃卻開始說話了。原來貓熊自死滅迴游後便失去自主控制，並在 2035 年正式停止活動並易主給了五條家。

加頁故事三：釘崎野薔薇

根據五條留下的信息，釘崎也決定去找尋自己久未見面的母親，一見面母女便開始吵了起來，釘崎指責母親不是沒有成為咒術師才能，而是沒有為人父母的才能。母親則回嘴說自己只是始終如一，在最後釘崎的奶奶也現身讓母親相當緊張。

加頁故事四：裏梅

這篇故事主要就是在講裏梅和宿儺之間的互動，最後的對話停在裏梅對宿儺說：「為什麼只要宿儺大人在我身邊我就不會感到冷呢？」宿儺則是回應：「這句話也套用在你身上，為什麼在我身邊的你不會變冷呢？」

除了加筆故事之外，最終卷最後也更新了一些設定上的更新，首先是關於虎杖一家和宿儺之間的關係，最終卷澄清了是虎杖的爺爺是宿儺雙胞胎的轉世而非父親。另一個則是說明宿儺右半邊臉部是外露的變形骨頭。最後芥見也介紹了來棲華的服裝構造是他中學時流行的穿搭風格，他相信這樣的風潮會再次盛行。

延伸閱讀：新《火影忍者》20 週年紀念動畫 回顧鳴人成長 將在這時段播出（點擊連結看全文）

+ 36

芥見道歉了？最終章透露心聲表達自我反省

《咒術迴戰》

而在最終卷當中，芥見也發表了對支持觀眾和對身邊一起協助完成作品的人的感謝，當中也發表了一些對於作品後半部較為「失控」發展的自我反省。芥見表示自己在這兩卷之間不怎麼說話的原因是因為他覺得自己變得心不在焉了。芥見一開始考慮到《咒術迴戰》在大型雜誌連載，所以時常會有覺得要顧大局的心態，但他後來發現這樣只是因為他想要當「好人」而已。

芥見也表示自己在將近七年的連載期間不斷吐槽著自己的作品，他所學到的教訓就是他「真的是個笨蛋」。他表示一開始他總是拚盡全力去創作，但連載了三年後本來就粗魯的性格開始變得漫不經心。他受夠總是為別人而創作，於是選擇跟隨自己的本性去創作自己想要呈現的。不知道大家看完芥見看完的心聲之後，有沒有比較能理解呢？

延伸閱讀：《航海王》將長期停播 明年回歸時提高製作品質 更有重製版補上（點擊連結看全文）

+ 15

延伸閱讀：

《咒術迴戰》死滅迴游篇主視覺圖公開！懷玉・玉折總集篇確認明年上映！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】