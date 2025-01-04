票選「結局最讚的少年漫畫」Top 10　《鋼之鍊金術師》竟輸給了它

日本動漫不僅深深影響著全球，更可說是許多人最為美好的童年回憶來源，而即便現今有著諸多熱門漫畫輩出，在 80、90 年代出品的《龍珠》、《原子小金剛》、《北斗神拳》等經典漫畫仍是不少人心中的 Top 1！而現在透過日本知名票選網站「gooランキング」，就讓我們一起來看看日本人心中認為「結局最讚」的少年漫畫排行榜吧！



日本網友票選結局最佳少年漫畫（cho-animedia.jp、inouetake@Twitter）

日本網友票選「結局最讚的少年漫畫」Top 10

+ 16

結局最讚的少年漫畫 Top 10：高橋和希《遊☆戯☆王》

結局最讚的少年漫畫 Top 9：空知英秋《銀魂》

結局最讚的少年漫畫 Top 8：安達充《ROUGH（我愛芳隣）》

結局最讚的少年漫畫 Top 7：古舘春一《排球少年！！》

結局最讚的少年漫畫 Top 6：高森朝雄《鐵拳浪子（小拳王）》

結局最讚的少年漫畫 Top 5：松井優征《暗殺教室》



暗殺教室

《暗殺教室》也被翻拍成真人版上映（yesasia）

由松井優征於 2012 年推出的《暗殺教室》，劇情講述著「殺老師」揚言將月球炸毀七成，並預計在隔年 3 月毀掉地球，然而他卻以不明原因而選擇擔任椚丘中學的吊車尾班級「3 年 E 班」擔任導師，為了保衛家園，各國首腦祭出 1 億報酬，並將暗殺「殺老師」的重責大任交由 E 班學生，更配送暗殺老師的專門武器，而《暗殺教室》的劇情便也圍繞著「暗殺老師」的非典型生活開始......。

結局最讚的少年漫畫 Top 4：吾峠呼世晴《鬼滅之刃》



鬼滅之刃

《鬼滅之刃》最新一季動畫在上個月開播（kimetsu_off@Twitter）

作為帶動近年的全球動漫熱潮的始祖，由漫畫家吾峠呼世晴繪製的《鬼滅之刃》在 2019 年被改編為動畫於全球播出後，以炭治郎為了尋找將妹妹禰豆子變回人類的方法，因此加入專門殺鬼的鬼殺隊的故事開啟序幕，並在旅途中結識了無數夥伴、不斷突破自我極限的熱血情節。《鬼滅之刃》也在 2020 年推出劇場版《無限列車篇》，開創了日本史上最高票房電影，並在今年 4 月推出動畫最新一季。

結局最讚的少年漫畫 Top 3：井上雄彥《SLAM DUNK（灌籃高手）》



灌籃高手

《SLAM DUNK》至今仍影響眾人（VOI.ID）

要說結局最讚的少年漫畫，怎麼可以少了井上雄彥創作的《灌籃高手》呢？以不良少年櫻木花道為主角，講述著向不同女生告白並被拒絕 50 次的他，升上高中後，為了討好暗戀對象晴子而加入籃球隊，並從原先的菜鳥球員一路憑藉不服輸的個性與努力，最終成為湘北籃球隊的主力球員。《灌籃高手》不僅深深影響著 80、90 世代的讀者，在去年底推出的劇場版《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》更在上映後創下了超過百億日圓票房的驚人成績。

結局最讚的少年漫畫 Top 2：荒川弘《鋼之鍊金術師》



鋼之鍊金術師

《鋼之鍊金術師》裡出現許多震撼場面（remote.net）

沒想到荒川弘創作的《鋼之鍊金術師》竟然只有第二名？故事背景建構在擁有鍊金術的世界，主人翁愛德華和弟弟阿爾為了再見到病逝的母親，因而使用了鍊金術最大的禁忌「人體鍊成」，但兩人也因為鍊成失敗時的反彈效應，愛德華失去了左腳和右手；阿爾則失去了身體並被哥哥救回後，靈魂固定在鎧甲上，為了取回兩人失去的一切，愛德華與阿爾也踏上了找尋「賢者之石」的旅途... ...。此部漫畫不僅結尾帶給大眾一個難忘的落幕，其中的「大哥哥...」一話更是讓無數人至今回想起仍是毛骨悚然啊！

結局最讚的少年漫畫 Top 1：安達充《TOUCH 鄰家女孩》



安達充所繪製的《鄰家女孩》奪下榜首（amazon.jp）

第一名由知名漫畫家安達充創作的《TOUCH 鄰家女孩》奪下王位！作為少年、體育漫畫裡的佼佼者之一，安達充所創作的《鄰家女孩》，劇情講述著孿生兄弟上杉達也、上杉和也自小便是運動天才，然而哥哥達也卻因為個性懶散，而被棒球明星的弟弟和也遠遠甩在後頭，而對此，身為一同長大的青梅竹馬小南始終看在眼裡，她也不斷替達也加油打氣，三人便一直維持著這微妙的關係。然而就在達也好不容易決定和弟弟一較高下時，弟弟和也卻在決賽前因事故身亡，這也使達也在一夕之間失去了手足以及目標... ...。

延伸閱讀：《鬼滅之刃：無限城篇》劇場版首部曲 先行視覺圖讓你一睹為快（點擊連結看全文）

+ 9

延伸閱讀：

《蜘蛛人：驚奇再起》第一期漫畫以新台幣 4333 萬元成功拍出，創下該本漫畫最高售價記錄！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】