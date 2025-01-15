不知火舞將加入街霸6　經典招牌動作與全新造型2月華麗登場

CAPCOM 對戰格鬥遊戲《街頭霸王 6》（Street Fighter 6）於今（14）日宣布，Year2 新角色第三彈「不知火舞」將在 2 月 5 日下午 5 點（日本時間）起加入遊戲，同步公開最新介紹影片讓玩家欣賞。



本次登場的不知火舞是繼去年 9 月追加的特瑞．伯加德（Terry Bogard）後，第二個來到《街頭霸王 6》串場的 SNK 人氣角色。

Street Fighter 6將有不知火舞登場（youtube@CapcomChannel）

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選擇經典操控方式的話，舞的所有特殊動作都能以指令輸入的方式呈現，相信不少玩家們一定對「花蝶扇」和「龍炎舞」等招式一定不會陌生，而她的招牌動作「必殺忍蜂」和「陽炎之舞」也能在《街頭霸王 6》中會看到。

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