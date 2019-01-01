Steam官方統計百大暢銷、手制使用習慣等數據　大量獨立遊戲上榜

自從SteamSpy因Steam政策改動變得只能推算概略數字後，Steam曾經承諾過將會進一步提升數據透明度，不知可否視為Steam在這方面的第一步，Steam在2018年末公開了不少數據和排行榜，其中不乏有趣的統計。

銷售榜上白金牌（首12位）都是大家熟悉的3A遊戲，PUBG、GTAV、刺客等自然是穩佔高位，而在香港人氣不算高的DOTA和WARFRAME，在歐美則是霸主級遊戲。2015年上架的Witcher III仍然能打進頭20名。由銀牌開始見到Darkest Dungeon、Human Fall Flat、Slay the Spire等獨立遊戲，還有推出個多月便破百萬銷量的Farming Simulator等。如果喜歡留意新事物，Steam還準備了2018年最佳新發布遊戲，按月份排列表現最好的新發布遊戲，推出時造成一陣話題中國製獨立遊戲太吾繪卷和中國式家長都榜上有名。

銷售榜以外還有一些有趣統計，例如是Steam玩家的Joystick使用習慣（筆者也常將Dual Shock 4插到電腦用來玩Steam），Steam列出了Xbox、PS、Switch Pro控制器以及Steam自家控制器這四款控制器用家的遊戲習慣，例如用來玩什麼遊戲、哪個遊戲使用某種手制的比例特別高等等。出乎意料地不少玩家是使用PS控制器來玩PUBG，這樣相比Mouse不會在瞄準上不利嗎？

雖然筆者常用Dual Shock 4玩Steam，但在PS控制器熱門遊戲入面筆者有玩的只有CrossCode，難道是筆者口味太偏門了嗎？

另外PS控制器也是格game玩家的心水之選，街霸V、Dragon Ball Fighter Z、劍魂6等格鬥遊戲中最多人使用的手制都是PS手制。而另一方面Xbox控制器用家則多玩開放世界遊戲，像是Skyrim、Just Cause、Mafia等等。Steam控制器用家就不出所料，常被用來玩Dead Cells、CrossCode等獨立動作遊戲。

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2018年度最佳暢銷遊戲

2018年度最佳新發布遊戲

2018年度最佳控制器支援遊戲