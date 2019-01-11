Sekiro 隻狼．照顧手殘黨福音　可隨時「暫停」會否更易玩？

From Software宣傳總監北尾泰大之前接受外國媒體Gameinformer訪問時表示，《隻狼》Sekiro將會有暫停按鈕（pause），對於喜愛From遊戲風格卻不擅長動作遊戲的玩家來說是一個好消息。

From Software近年全球聞名的動作《Dark Souls》黑暗靈魂系列以及《Bloodborne》血源詛咒都沒有暫停系統（即使打開選單遊戲仍然繼續），這是因為這些遊戲都有多人連線模式，如果在多人連線中可以暫停就未免太奇怪了；不過《隻狼》Sekiro是完全單機就沒有此問題。

但即使有暫停也不代表遊戲會變得更容易，因為北尾泰大曾在其他訪談中說過《隻狼》是一隻非常困難的遊戲；但同時遊戲也準備了多種攻略手段和道具給玩家，如果玩家遇上困難時，不妨動動腦筋思考新的攻略方法。

+ 6 + 5 + 4

另外北尾泰大也提及部份遊戲系統，《隻狼》由於玩家扮演一位身份既定的角色（忍者），所以玩家不能像以往魂系列或《Bloodborne》般可以創立角色、選擇初始職業和出身地等。另外遊戲雖然有經驗值設定，但沒有點數分配系統，經驗值將用於解鎖新的技能和動作。而擊倒敵人除了獲得經驗外也會掉落金錢，金錢可用於購買道具，和From其他遊戲常將金錢和經驗統一為同一單位不同。此外由於是純單機遊戲，不論地圖、怪物還是Boss設計都能集中於單人體驗而毋須考慮多人遊戲的平衡，能讓團隊在地圖設計上更盡情發揮創意。

隻狼Sekiro gameplay影片：

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港愛護動物協會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10079