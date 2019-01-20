【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—岩石山脈

撰文：賴浩然
最後更新日期：
Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）集齊每個World的星星金幣都會發生「好事」，就是可在最後的隱藏World「特別星星」開多一關，8個World共開出8+1個終極隱藏關。要集齊所有星星金幣，以下就提供World 6岩石山脈的全星星金幣攻略：
World 6 岩石山脈
「懸崖邊的刺毛怪」（6-1）
+5
+4
+3
「游來游去的尖刺河豚」（6-2）
+6
+5
+4
「滾動刺滾輪的堡壘」（6-堡壘）
+6
+5
+4
「胖飛鼠的家」（6-3）
+3
+2
「黑暗洞窟中的發光磚塊」（6-4）
「剛剛學走路的吞食花」（6-5）
+7
+6
+5
「黑暗中的白骨過山車」（6-6）
+4
+3
+2
「轉動發條旋轉的螺旋台堡壘」（6-堡壘）
+4
+3
+2
「設有機械裝置的十字移動台洞窟」（6-7）
+3
+2
「洛伊的輸送帶驚險城堡」（6-城堡）
+4
+3
+2
為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會,捐款$214,香港01 送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限,送完即止。 （推廣日期: 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076
《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！ 立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO