《太鼓之達人》網上免費模擬器「太鼓ウェブ」官方會否出手封殺？

《太鼓之達人》這款人氣音樂遊戲，最近在網上流傳一款網頁版本，不單收錄大量太鼓系列人氣樂曲，最強大之處是連手機或平板都可以用瀏覽器打開即玩，非常強勁。但原來……

《太鼓之達人》這個模擬器名為「太鼓ウェブ」，用任何瀏覽器打開便可以玩到。除了有齊松竹梅以及惡鬼等各個難度的譜面，更誇張是可以連線遊玩，只要按畫面右下方生成連結，再將連結傳給朋友便可以連線。

不單有太鼓之達人的原創曲，連《夏祭》等版權曲目亦有收錄。

除了鍵盤以外還支援USB手掣操作，以及有auto play功能。

宅民黨以各種平台測試，以一般文書電腦來玩的話會相當「疾」，不單音符掉落相當不順暢，而且判定和目視有約0.5秒誤差，如果只是玩低難度樂曲聽歌的話問題不大，但如果想打高難度「惡鬼」譜面幾近完全不可能。

在延遲之下想打惡鬼難度根本是無理

連暫停畫面都有，完成度實在相當高。

筆者再以自己的iPad Air 2測試，比電腦略為好一點，但仍然是「疾機」。但若以iPhone XS Max使用Safari遊玩，遊戲就非常順暢，幾乎感受不到延遲；當然觸控操作始終比不上街機或家用機手掣。

據模擬器內的資訊，這個太鼓ウェブ是一個Giuhub project，作者為「Bui」。至於此模擬器有否獲得官方授權（雖然相信是沒有）則未有說明；只不知官方在知悉此模擬器存在後會否採取行動令其下架，在撰文之際此網頁遊戲仍然正常運作中。

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