BioHazard RE 2 生化危機2重製版：物理系統公開！屈樓梯仲用到？

《BioHazard RE：2》（Reesident Evil 2）《 生化危機2 重製版》除了人物和主要故事外，不論是畫面﹑引擎和人物動作都改頭換面了。外國有玩家就利用「1-shot demo」，測試了重製版的物理系統，想不到有很多物理設定都令玩家驚訝，或讚嘆 Capcom 這次重製的誠意。

外國玩家所測試出的物理系統，不只是表現了《BioHazard RE：2》《 生化危機2 重製版》做得好多，對筆者來說，更是看到很多可以用來幫助過關的系統及細節。筆者將從這個方向，為大家介紹《BioHazard RE：2》《 生化危機2 重製版》的物理系統，了解後應該可以幫到大家省下數條命。

無敵位你一定要知

如果玩過原版和「1-shot demo」的玩家，應該會知道警察局中間有一個 main hall，即是女神像的區域。從測驗中可見，所有的喪屍都不可以走入 main hall，就算是因為動畫撲入 main hall，完結後也會被彈回安全區外，玩家可以利用呢一點先殺掉房內的喪屍。

必學屈企位

測試還發現了，只要角色在爬樓梯，喪屍的攻擊就會無效，雖然你也不能攻擊，但至少在沒血時爬上樓梯，先讓頭腦冷靜一下也是不錯。同時，只要箱子的面積夠大，也可以用來卡住喪屍，不過箱子必須要貼牆，喪屍才沒法爬上來。如何是一般的桌子，喪屍會直接撞上桌面，再掉到對面來攻擊玩家。

打喪屍的限制

的門雖然大多沒有窗，但就算有，或是在一些只有柵欄的窗中，玩家使用武器也不會擊中喪屍，就連使用霰彈也打不破玻璃窗，所以玩家省省子彈，不要「隔窗打屍」了。而一些倒在地上的喪屍（未攻擊過），玩家如果想知道它會不會突然彈起，最好的方法就是一槍打頭。如果用槍攻擊它附近的地方，這樣也不會叫醒它，只有直接攻擊和走到特定範圍才會彈起來。《BioHazard RE：2》《生化危機2 重製版》

喪屍打頭定打手好？

《BioHazard RE：2》《生化危機2 重製版》不是單純的打喪屍遊戲，其實解迷的部分更重要，除了 Boss 外，基本上不用打死所有的喪屍。如果打頭的話，普通喪屍也要打2-3槍。玩家們可以攻擊雙腳令它們移動速度下降，不過就算沒有四肢，它們也能在地上爬行。同時，只要喪屍沒有雙手或雙腳，它們就不能開門，玩家可以利用這個物理制定戰略。

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