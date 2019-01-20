【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—棉花糖雲海

Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）集齊每個World的星星金幣都會發生「好事」，就是可在最後的隱藏World「特別星星」開多一關，8個World共開出8+1個終極隱藏關。要集齊所有星星金幣，以下就提供World 7棉花糖雲海的全星星金幣攻略：

World 7棉花糖雲海

「天空中冒出很多磚塊來」（7-1）

+ 2

「蹦蹦跳跳 翹翹板蘑菇」（7-2）

+ 4 + 3 + 2

「不進反退的平台山丘」（7-3）

+ 3 + 2

「旋轉的平行移動台堡壘」（7-堡壘）

+ 3 + 2

「有很多門的幽靈屋」（7-鬼屋）

+ 6 + 5 + 4

「不斷跳躍！在天空利用蹦蹦雲遊玩」（7-4）

+ 3 + 2

「用空中之水在天空漫遊」（7-5）

「蛇磚塊不斷前進的霧之谷」（7-6）

+ 2

「洛德威格的滑軌磚塊城堡」（7-城堡）

+ 2

「逐漸迫近的巨大戰艦」（7-戰艦）

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