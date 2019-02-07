【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略：全生果布丁高分攻略

【KINGDOM HEARTS III】王國之心3中7個世界都藏著以不同生果為題的「布丁公主」，提供7個迷你遊戲。除了會有食材報酬之外，如取得高分的話更會送上Sora的技能，而7個都高分的話更可取得最強武器的合成素材。以下就提供攻略心得：
《KINGDOM HEARTS III》生果布丁拿取高分解說：
當取得高分時布丁會跳起並送上Sora技能，如果單純拍手的話代表分數未夠，注意每個高分的目標分數並不一樣
全取高分時可取得裝飾品「プリン．ア．ラ．モード」，MP消費減20%以及MP回復速度加20%
全取高分亦可取得合成最強Keyblade的重要道具「オリハルコン」
可於手機記錄的「プレイレコード」Play Record頁查看分數記錄，補完未拿高分的
大力士 (Olympus) 車厘子布丁(チェリープリン)
取得技能：シチュエーションタイム (Keyblade變形可輸入時間延長)
高分目標：約20000分
圖文解說：
反斗奇兵 (Toy Box) 草莓布丁(ストロベリープリン)
取得技能：アトラクションタイム (機動遊戲可輸入時間延長)
高分目標：約18000分
圖文解說：
魔髮奇緣 (Kingdom of Corona) 橙布丁(オレンジプリン)
取得技能：ドロー (吸引附近掉落物)
高分目標：約23000分
圖文解說：
怪獸公司 (Monstropolis) 香蕉布丁(バナナプリン)
取得技能：マジックタイム (強化魔法可輸入時間延長)
高分目標：約22000分
圖文解說：
冰雪奇緣 (Arendelle) 葡萄布丁(グレーププリン)
取得技能：ユニゾンブリザド (與唐老鴨的冰系合體技)
高分目標：約20000分
圖文解說：
魔盜王 (The Caribbean) 西瓜布丁(ウォーターメロンプリン)
取得技能：フォーカスアスピル (Focus用光時再瞄準攻擊有吸收效果)
高分目標：約28000分
圖文解說：
大英雄聯盟 (San Fransokyo) 蜜瓜布丁(メロンプリン)
取得技能：アトラクションタイム (機動遊戲可輸入時間延長)
高分目標：約18000分
圖文解說：
【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。