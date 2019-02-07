【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略：全生果布丁高分攻略

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【KINGDOM HEARTS III】王國之心3中7個世界都藏著以不同生果為題的「布丁公主」，提供7個迷你遊戲。除了會有食材報酬之外，如取得高分的話更會送上Sora的技能，而7個都高分的話更可取得最強武器的合成素材。以下就提供攻略心得：

《KINGDOM HEARTS III》生果布丁拿取高分解說：

當取得高分時布丁會跳起並送上Sora技能，如果單純拍手的話代表分數未夠，注意每個高分的目標分數並不一樣

全取高分時可取得裝飾品「プリン．ア．ラ．モード」，MP消費減20%以及MP回復速度加20%

全取高分亦可取得合成最強Keyblade的重要道具「オリハルコン」

可於手機記錄的「プレイレコード」Play Record頁查看分數記錄，補完未拿高分的

大力士 (Olympus) 車厘子布丁(チェリープリン)
取得技能：シチュエーションタイム (Keyblade變形可輸入時間延長)
高分目標：約20000分
圖文解說：

反斗奇兵 (Toy Box) 草莓布丁(ストロベリープリン)
取得技能：アトラクションタイム (機動遊戲可輸入時間延長)
高分目標：約18000分
圖文解說：

魔髮奇緣 (Kingdom of Corona) 橙布丁(オレンジプリン)
取得技能：ドロー (吸引附近掉落物)
高分目標：約23000分
圖文解說：

+11
+10
+9

怪獸公司 (Monstropolis) 香蕉布丁(バナナプリン)
取得技能：マジックタイム (強化魔法可輸入時間延長)
高分目標：約22000分
圖文解說：

冰雪奇緣 (Arendelle) 葡萄布丁(グレーププリン)
取得技能：ユニゾンブリザド (與唐老鴨的冰系合體技)
高分目標：約20000分
圖文解說：

魔盜王 (The Caribbean) 西瓜布丁(ウォーターメロンプリン)
取得技能：フォーカスアスピル (Focus用光時再瞄準攻擊有吸收效果)
高分目標：約28000分
圖文解說：

大英雄聯盟 (San Fransokyo) 蜜瓜布丁(メロンプリン)
取得技能：アトラクションタイム (機動遊戲可輸入時間延長)
高分目標：約18000分
圖文解說：

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