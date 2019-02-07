【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略：全生果布丁高分攻略

【KINGDOM HEARTS III】王國之心3中7個世界都藏著以不同生果為題的「布丁公主」，提供7個迷你遊戲。除了會有食材報酬之外，如取得高分的話更會送上Sora的技能，而7個都高分的話更可取得最強武器的合成素材。以下就提供攻略心得：