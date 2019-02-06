【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略　取最強武器Ultima Weapon

【KINGDOM HEARTS III】王國之心3今集的最強武器亦都是アルテマウェポン(Ultima Weapon)，其取得方法在系列上算是比較容易，但因為包括了很多個項目，要成功製作也需要花上十數小時收集及遊玩小遊戲。以下就提供製作攻略：