【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略　取最強武器Ultima Weapon

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【KINGDOM HEARTS III】王國之心3今集的最強武器亦都是アルテマウェポン(Ultima Weapon)，其取得方法在系列上算是比較容易，但因為包括了很多個項目，要成功製作也需要花上十數小時收集及遊玩小遊戲。以下就提供製作攻略：

《KINGDOM HEARTS III》最強 Keyblade アルテマウェポン Ultima Weapon 強橫之處：

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アルテマウェポン Ultima Weapon 製作攻略：

Ultima Weapon 是莫古的合成項目，出現條件是收集了58種素材，有周遊各世界的話不難達成

而合成素材則需要3大結晶，以及最為關鍵的オリハルコン(Orichalcum)王者金屬，需要7個之多

7個オリハルコン(Orichalcum)王者金屬的收集（從最簡單至最麻煩）：

1. 魔盜王流人之孤島的寶箱取得

2. 回到終わりの世界(The Final World)寶箱取得

3. Twilight Town 應募信取得

4. 全7個布丁任務取得高分

攻略文章：【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略 全生果布丁高分攻略

5. Gummi Ship 太空船打倒オメガマキナ(Omega Machina)

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6. 幸運印記 Lucky Mark 80個

攻略文章：【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略 全米奇幸運印記Lucky Mark

7. 冰雪奇緣滑雪取齊10個 Treasure

攻略文章：【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略 冰雪奇緣滑雪Treasure財寶

製作完成後可找隱藏Boss Dark Inferno「試劍」，事實上KH3暫時未有終極難度的 Critical Mode（只有次一級的Proud Mode），所有也略為有點得物無所用的感覺（太強了）

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