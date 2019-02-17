BioHazard RE2 生化危機2 攻略：「被遺忘的士兵」DLC流程攻略

遊戲動漫
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《Resident Evil 2》《BioHazard RE:2 / 生化危機2 重製版》由Umbrella公司派出的特種部隊，在回收 G 病毒的任務中，小隊大部分成員被注射了 G 病毒的威廉博士殺死，本來只剩下最強的「死神」（Hunk），不過在「被遺忘的士兵」這個「IF」故事中，剩下的是名為「幽靈」的成員。

「被遺忘的士兵」

「幽靈」在逃走的過程中，找到 Leon 為了救 Ada 時，掉落的 G 病毒。在拿到 G 病毒後，「幽靈」目標是坐上纜車，離開充滿喪屍的實驗室。不過，當「幽靈」登上纜車後，沒想到出現有趣的故事發展，同時也可能是 Capcom 對原本故事的補完，玩家會把這放入正史嗎？

本來死去的士兵，他是代替了「死神」唯一小隊生存者的位置嗎？（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁（按此前往）

「防彈反步兵裝甲」

這個 DLC 故事發生在實驗室內，很多受到感染的都是「NEST」的安全小組成員，部份成員都穿上了防彈反步兵裝甲（A 裝甲），這種裝甲基本上是完全防彈的。因此，玩家遊玩時，要留意這類喪屍穿了那些部位的裝甲，大都只能打斷腳，令它們趺倒，失去撲向玩家的能力。玩家不能盲目地爆頭殺死喪屍，這也算是「被遺忘的士兵」最具挑戰性的地方。

選擇槍械

和其他兩個《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》的 DLC  一樣，都有著糖果機（物品補給站）可以三選一獲得道具，第一次建議先拿閃光彈，在最後的地方會產生奇效（參考筆者遊玩影片）。第二次玩家將會從三把槍中選擇其一，包括是閃電之鷹﹑散彈槍和榴彈砲。筆者建議選擇榴彈砲，因為前兩把槍會被「防彈反步兵裝甲」限制，如果只用來打腳，不如使用本身的衝鋒槍。而且，榴彈砲能打出 AOE 傷害，在升降機前的天橋非常有用。

合成彈藥

玩家必須在這個 DLC 內進行多次的彈藥合成，只要記住三個公式就可以了，高級火藥（白色）＋高級火藥（白色）合成衝鋒槍子彈﹑高級火藥（白色）＋火藥（大）合成硫酸彈﹑高級火藥（白色）＋高級火藥（黃色）合成手榴彈。衝鋒槍子彈只要合一次80粒就足夠，而合成手榴彈這個部分非常重要，可以用來防藤蔓怪和 G 幼體，而且在進入纜車前，身上必須有至少一件次要武器，用來放入 G 幼體口中。

Mr.X（暴君）攻略

前往纜車前的閘門需要玩家行近後，等一段時間才完全打開，這時 Mr.X（暴君）會破門而來，玩家在要狹窄的空間拖住 Mr.X。方法其實很簡單，只要使用硫酸彈，對 Mr.X 連發三次，每次都會打停他，而且中了第三發後，Mr.X 會跪下來停止移動，這已經足夠閘門完全打開。

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