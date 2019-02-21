任天堂預春季推出香港Switch Online　玩家加入另有目的？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

Switch Online 早在 2018 年年尾在日﹑美等地區推出，玩家要加入才可以使用線上遊玩的功能。作為由 Switch 推出至今，更新進度一直落後的香港地區也終於公布，將在本年春季推出香港的 Switch Online 服務。暫時 Swtich 香港官網只有一張圖片和少量文字交代相關資料，從圖片的內容可見，香港 Switch Online 的服務應和日﹑美版的接近，玩家們會選擇香港的 Switch Online 嗎？

Switch Online 會藉收費

目前任天堂香港官網未公開 Switch Online 的收費，不過按照早前香港 Switch e-shop 上架的情況，當時的遊戲參考日本 e-shop 定價，因此筆者估計 Switch Online 的收費應和日本的相約。現時日﹑美的 Switch Online 都有四個服務計劃：一個月（300円；US$3.99）﹑三個月（800円；US$7.99）﹑十二個月（2,400円；US$19.99），以及最大 8 個成員的十二個月家庭plan（4,500円；US$34.99）。不過， Switch 沒有鎖區的關係，玩家可以改價格較平的地區購買遊戲和服務，如果香港的 Switch Online 參考日本的價格，即比美國地區的昂貴。

任天堂公布在春季推出香港 Switch Online 服務（官方圖片）

加入者限定特典才是重點

Switch Online 在不同地區中，都是主要向玩家提供 5 個服務：線上遊玩﹑紅白機免費遊戲﹑雲端保管儲存資料﹑專用手機 app，以及加入者限定特典。而加入者限定特典中，會員可以購買限定的紅白機懷舊手掣。日版的是紅金色的手掣（6,458円），美版的是灰黑色的手掣（US$59.99）。這兩款手掣推出時在香港也捲起一陣炒風，未知香港 Switch online 推出時，有沒有同樣的紅白機懷舊手掣作為會員限定購入內容呢？（只有加入十二個月或家庭計畫的會員才可購買）

香港Switch online限制

坦白說，本地的 Switch 玩家應該大都加入了日／美版的 Switch online 服務，香港遲左約半年才推出，未必能拉回本地的玩家。而且，香港的 Nintendo e-shop 仍未能提供 Switch 上購買遊戲的提供。如果 Switch online 推出後， e-shop 的服務仍未有所改善的話，就算有貨幣匯率的問題，相信很多玩家會繼續選擇日本／美國 Switch online 和 e-shop 的服務。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持

【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

Samsung Galaxy Fold 摺芒機正式發布　規格定價發售日即刻睇
Samsung Galaxy S10 plus、S10 及 S10e 規格詳細比較
Samsung Galaxy S10e 上手速試影片：細細部、好好揸的「旗艦」？
Samsung Galaxy S10、S10+ 上手試　實機超音波指紋掃描勁爽快
Samsung Galaxy S10 plus、S10e、Fold 發布會懶人包5分鐘睇重點
OPPO 副總裁微博爆料　全新 10x 變焦手機鏡頭不會凸起
Huawei P30 Pro 微博流出消息　確認將採用四鏡配置
《尼爾自動人形》奪2019年動畫化期待度最高作品？！
《超級機器人大戰T》公開「支援指令」　遊戲系統最新情報
人氣小說《Overlord》改編《Mass for the Dead》手遊推出日決定
Bloodstained: Ritual of the Night 血咒之城 中文版 夏季登場
《超級龍珠英雄：世界任務》Switch版新情報公開
《仙劍奇俠傳六》PS4 本年4月登場確定　限量版內容公開
Samsung Galaxy S10 系列唔使開窿都用得！專用玻璃貼現身
HuaweI P30 系列發布日期定案、再到巴黎有咩新搞作？
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：DLC全10隻隱藏浣熊公仔位置
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：幽靈生還者「無路可逃」流程攻略
Samsung 發布前 Galaxy S10 系列加 Galaxy Fold 最新消息整合
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。