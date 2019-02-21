任天堂預春季推出香港Switch Online　玩家加入另有目的？

Switch Online 早在 2018 年年尾在日﹑美等地區推出，玩家要加入才可以使用線上遊玩的功能。作為由 Switch 推出至今，更新進度一直落後的香港地區也終於公布，將在本年春季推出香港的 Switch Online 服務。暫時 Swtich 香港官網只有一張圖片和少量文字交代相關資料，從圖片的內容可見，香港 Switch Online 的服務應和日﹑美版的接近，玩家們會選擇香港的 Switch Online 嗎？

Switch Online 會藉收費

目前任天堂香港官網未公開 Switch Online 的收費，不過按照早前香港 Switch e-shop 上架的情況，當時的遊戲參考日本 e-shop 定價，因此筆者估計 Switch Online 的收費應和日本的相約。現時日﹑美的 Switch Online 都有四個服務計劃：一個月（300円；US$3.99）﹑三個月（800円；US$7.99）﹑十二個月（2,400円；US$19.99），以及最大 8 個成員的十二個月家庭plan（4,500円；US$34.99）。不過， Switch 沒有鎖區的關係，玩家可以改價格較平的地區購買遊戲和服務，如果香港的 Switch Online 參考日本的價格，即比美國地區的昂貴。

任天堂公布在春季推出香港 Switch Online 服務（官方圖片）

加入者限定特典才是重點

Switch Online 在不同地區中，都是主要向玩家提供 5 個服務：線上遊玩﹑紅白機免費遊戲﹑雲端保管儲存資料﹑專用手機 app，以及加入者限定特典。而加入者限定特典中，會員可以購買限定的紅白機懷舊手掣。日版的是紅金色的手掣（6,458円），美版的是灰黑色的手掣（US$59.99）。這兩款手掣推出時在香港也捲起一陣炒風，未知香港 Switch online 推出時，有沒有同樣的紅白機懷舊手掣作為會員限定購入內容呢？（只有加入十二個月或家庭計畫的會員才可購買）

香港Switch online限制

坦白說，本地的 Switch 玩家應該大都加入了日／美版的 Switch online 服務，香港遲左約半年才推出，未必能拉回本地的玩家。而且，香港的 Nintendo e-shop 仍未能提供 Switch 上購買遊戲的提供。如果 Switch online 推出後， e-shop 的服務仍未有所改善的話，就算有貨幣匯率的問題，相信很多玩家會繼續選擇日本／美國 Switch online 和 e-shop 的服務。

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