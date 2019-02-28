【Pokemon 劍/盾】「炎兔兒」引證火系御三家參考十二生肖傳聞？

【Pokemon 劍/盾】任天堂近日在 Pokemon Direct 上，公布了在 Switch 上推出第八代《精靈寶可夢》RPG遊戲，名為《Pokemon 劍/盾》。第八代來到英國為主要埸地，預告片中雖未交代封面精靈，不過御三家的外貌和屬性都已經公開，分別為：敲音猴﹑炎兔兒﹑淚眼蚓。筆者看到新的火系御三家後，第一時間想到的是有關炎系御三家的都市傳說。

歷代御三家

來到第八代的《寶可夢 劍／盾》，當然也一如以往有火﹑水﹑草三個主系的御三家。而早在第五代（黑白版）前，玩家之間就流傳了一個有關炎系御三家的共通點，就是每一隻都是中國十二生肖的動物，而已彼此間沒有重覆。當這個傳言在網絡上公開後，大家就更期待往後集數都是這個設定，證實玩家真的發現了炎系御三家的設定參考。

火狐狸與火斑喵何來十二生肖？

當玩家們期待的火系御三家的設定是否正確時，第六代（X／Y版）的火系御三家竟然是「火狐狸」。不用多想，狐狸又怎會是十二生肖呢，由這一代開始就有很多玩家會用「火狐狸」來反駁火系御三家是參考十二生肖這個說法。而去到第七代（太陽／月亮版），火系御三家是「火斑喵」，又再一次背離了十二生肖的想法。

傳言其實沒有打破

當以為上述第六和七代的火系御三家打破了這個傳言？那就錯了。第五代的「火狐狸」是以狐狸為基礎，而狐狸其實屬於犬科動物（包括狗、狼、豺、狐狸等），雖然沒有前五代般直接，不過也算能解釋「火狐狸」是代表了十二生肖的狗（犬）。而第六代的「火斑喵」進化到最後階段時，名字為「熾焰咆哮虎」，那樣也能夠說明了是十二生肖中的老虎吧。

火斑喵進化成熾焰咆哮虎後，又能重新引證十二生肖傳聞（網上圖片）

第八代劍盾版御三家，火系炎兔兒也符合傳聞（網上圖片）

炎兔兒再次實現十二生肖傳言

最新的《寶可夢 劍／盾》的火系御三家不論名字，還是外型，都是一隻不折不扣的兔子，同樣是十二生肖之一，也沒有和前七代重覆。到目前為止已經出現了龍﹑鼠﹑雞﹑猴﹑豬﹑狗﹑虎，以及第八代的兔，未來將會用餘下的蛇﹑馬﹑羊﹑牛嗎？大家可以拭目以待。不過，如果這個設定是真的話，那去到第十二代後，是否代表系列會完結呢？這也是非常耐人尋味的話題。