【Pokemon 劍／盾】網民改圖寶可夢槍　西班牙報紙中伏刊登鬧笑話

【Pokemon Sword／Shield（寵物小精靈／寶可夢 劍/盾 ）Switch新作】不知不覺也公佈10日了。只係隻Game未出，網上針對全新御三家（火兔兒、淚眼蜥和敲音猴）和劍/盾的遊戲名稱改圖惡搞、整Meme已經絡繹不絕。有人為新作Logo加入不同武裝，二次創作出Pokemon 箭、電鋸等，十大武器都包曬，現在終於搞到傳媒中伏了！絕對要講句「有圖無真相」！

《精靈寶可夢》／《寵物小精靈》G8正統續作《寶可夢 劍/盾》（Pokemon Sword/Shield）公佈以來吸引好多人注意，亦好多人惡搞，基於名稱實在太過「Memeable」。老早就有網民將此Switch Game配上劍盾以外的武器，當中好難不包括「手槍」。於是就有一間西班牙傳媒中伏了。

西班牙Twitter用戶Cin Ceja有相證明當地報章誤登網民改圖的Pokemon 槍。

應該係西班牙人的網上插畫家Cin Ceja在Twitter貼上了當地報紙報導Pokemon Sword／Shield的官方消息，只不過在草御家敲音猴旁邊的Logo就好像有啲奇怪了，因為「Pokemon Gun」全屬網民虛構的Meme。這份報章對網上改圖信以為真照登而不加求證，也難怪Cin Ceja語帶諷刺地說：「我這裡的本地報紙在出版任何東西前總會做資料搜集。」只能講句，在Web 4.0時代好容易便會「真心」相信了假資料。也許「有圖無真相」才是真相吧。

以下一些圖片是記者個人覺得寧捨抵死啜核的改圖／二創／Meme，收錄圖集，以饕讀者。

「Pokemon Gun」的真正出處。Tactical Nuke 戰術核兵器嗰度笑死！