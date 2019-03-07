【Pokemon 劍/盾】預告藏大量信息 返gen 6不是夢 有新進化系統？

【Pokemon 劍/盾】《寶可夢 劍／盾》的消息推出了一段時間後，國外有不少網民都在唯一的那條預告中找出一些細節和彩蛋，希望分析 gen 8 將會為玩家帶來什麼驚喜。筆者看了很多分析後，歸納了一些有說服力和比較有根據的為大家分享，其中有幾個細節位甚至看到讓人雞皮疙瘩。

與XY有連動？線索１﹑風向標

由《四色版》到最新的《SM》，在家門口都可以遇到一款當地的鳥類小精靈，玩家們稱它們為家門鳥（門前鳥），如第一代的波波﹑金銀版的咕咕等。來到《寶可夢 劍／盾》當然也會有新的家打鳥，可是在預告中影著屋頂的一幕，居然是使用第六代（XY）的家門鳥小箭雀為風向標的剪影。這就開始令人懷疑，為什麼不用第八代的新家門鳥，而要用小箭雀呢？那就要推向下一個線索了。

小箭雀剪影的風向標（《Pokemon 劍／盾》預告截圖）

+ 3 + 2

線索2﹑XY﹑劍盾都有火車站？

《XY》的卡洛斯地區是參考法國，《劍盾》就是英國，這兩個地方在現實中也是非常接近，同時也有名為「歐洲之星」的列車連接兩地。《劍盾》的地圖中，道路01進去就有一個火車站，預告也有火車真實行駛的畫面。而《XY》的水漣鎮也有一個火車站，但就算進度在那都沒辦法使用，當然已經有很多玩家表示這個火車站會不會有什麼隱藏的元素。如果《劍盾》真的可以透過火車返回卡洛斯地區的話，那就能解釋到為何使用 gen 6 的小箭雀為風向標。

新系統：裝甲進化？

網上有不少玩家都說有妝甲進化，特別是歐美討論區的玩家。是否是裝甲進化，在現階段的資料中沒法確定，不過有新的進化或技能系統就有證據支持。由第六代《XY》加入 mega 進化開始，日版遊戲的 logo 就有著新系統的元素，例如《XY》的 mega 進化石，及《SM》的 Z 技能石。而查看《劍盾》的日版 logo 都能看到全新的符號，這很大機會就是新的戰鬥系統，但是技能﹑進化，還是其他元素就未能確定了。