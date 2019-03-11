外國機迷打造65吋巨型Switch！滿滿任天堂元素、地下室變玩樂天堂

香港想要一間屬於自己的房間都有難道，更別說是只用來玩樂的遊戲室。而外國就有一名遊戲﹑動漫迷，利用地下室的空間，打造成屬於自己的天堂。最重要的是，當中有很多令人讚嘆的事物，都是他一手一腳製造。他更沒有浪費自己的心機，雖然沒法邀請全球各地機迷參觀遊戲室，但他把整個打造過程放上網，令更多人朋友可以一睹這個玩樂天堂。

「Nerdvana」

這位外國網民自嘲為「Nerd」（書呆子／書蟲），他把遊戲室命名為「Nerdvana」，名字結合了「Nerd」和「Nirvana」（涅槃／極樂），真的是名副其實的玩樂天堂。「Nerdvana」內包含了他心愛的遊戲﹑動漫元素，包括：超人（Superman）﹑任天堂（Nintendo），以及海賊王（One Piece）。

「Nerdvana」內的巨型Switch（NERDVANA網站截圖）

65 吋巨型 Switch

「Nerdvana」最矚目的就是房間正面的巨型 Switch，65 吋的 Switch 當然不是市面上可以見到，這是他親手製造的 Switch 型電視外殼。巨型 Switch 中央的螢幕其實是一部 65 吋的大電視，而左右的 Joy-Con 就是考工夫的地方。「Nerd」利用木板組合出整個電視支架及 Joy-Con 。由於要滿足大電視機背的厚度，必須使用多層木板。更有趣的是兩個凸起的 joysticks，由於要做出凸起而且迫真，他利用了兩個反轉的膠碗，看上去就似是 joysticks 上的半圓底座。再油上藍紅顏色及裝上 65 吋的電視後，真的好像是一部巨型的 Switch。

點擊下圖看巨型 Switch 製作過程：

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One Piece 封面牆壁

除了遊戲外，「Nerd」對動漫也非常著迷。其中最大的一面牆上就畫有 One Piece 草帽海賊團各船員的壁畫。壁畫雖然是「Nerd」親手繪畫，不過角色的衣著和動作，主要都是基於尾田榮一郎先生為熊本地震復興而畫的 「One Piece X 熊本城」的封面。為了配合牆壁的大小，重新安排了「Usopp」和「Sanji」的位置，以及加入了「海俠 Jinbe」。利用投影機把原畫投射在牆壁上，勾勒出角色的外型後油上顏色。不得不提的是，「Nerd」真的是任天堂和超人的「死忠」，各個角色上都加入了任天堂／超人的元素，包括「Luffy」T恤上的超人標誌和「NINTENDO」字眼﹑「Franky」的髮型變成 Switch及「Chopper」手上拿著印有超人標誌的 3DS 等。

One Piece 牆（NERDVANA網站截圖）

點擊下圖看 One Piece 牆繪畫過程：

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各個角色都有隱藏的任天堂細節：

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不放過每一個空間

「Nerdvana」內的每一處都是充斥著遊戲﹑動漫的元素，巨型 Switch下放滿了 Amiibo，各個牆上都貼滿了遊戲﹑動漫海報，甚至連門﹑窗都是全覆蓋式的貼上高解像度美術圖。光看相片就已經感覺到，只要一進入「Nerdvana」就不會想離開，整個空間都包遊戲和動漫包圍，沒有一刻令你逃脫這個世界的機會。筆者更想說的是，「Nerd」真的是一個不折不扣的任天堂迷，在多張相片中，幾乎不會看到任天堂以外的遊戲元素（除了超人街機），Switch﹑Wii U﹑N64，以至 Mario﹑Pokemon﹑Zelda，全都是任天堂的出品，可以鍾情至這地步實在難得。

點圖看「Nerd」接近瘋狂地填滿「Nerdvana」空間的收藏：

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有興趣也可以到「Nerdvana」的官方網業查看更多資訊：Nerdvana