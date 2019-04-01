【Sekiro隻狼 攻略】NPC支線劇情 地牢術師道順

【Sekiro隻狼 攻略】和黑暗靈魂及血源詛咒一樣，隻狼也有著不少NPC支線劇情任務，除了有劇情可看之外，更可入手一些只能從這些任務獲得的道具，以下介紹廢棄地牢的NPC「道順」支線的解法。

道順位於廢棄地牢，在葦名城的鬼佛「廢棄地牢入口」進去後即可見到。如果想進行這條支線，就須要和道順對話承認自己是忍者。（一開始什麼都不說的話之後再選「承認」也可以進行劇情）

承認自己是忍者之後道順會請你協助他施術，並給你「沾染血污的施術師書信」。

書信上叫你「送」人去地牢，但實際上不是以戰鬥的方法「捉」過去（不要想用傀儡之術控制一個敵人再跑去地牢之類），而是和NPC對話達成。可以「送」去地牢的NPC有兩個，分別是金剛山的小太郎（肥仔）以及紫衣武士「隈野陣左衛門」。而小太郎支線有較多分岐，詳細請見下文：

不論選那個NPC去地牢都分別不大，這裡以「隈野陣左衛門」為例。當玩家到達「引水城樓」時，隈野陣左衛門會伏在玩家在序章中起始的水井外。和他對話，他會說正在尋找琴音，問玩家有沒有線索。

如果玩家在和隈野陣左衛門對話之前已經和道順對話過獲得「沾染血污的施術師書信」的話，這時就已經可以將隈野陣左衛門引誘去地牢進行道順的支線。如果沒有，隈野陣左衛門會移動到投身處。玩家在到達秘密森林之前，都可以找道順觸發支線再回去投身處送隈野陣左衛門去地牢；但當玩家到達秘密森林後，隈野陣左衛門也會一併移動到該處，此後就不能再誘導了。

將隈野陣左衛門送去地牢後就可以繼續道順的劇情。和道順對話，然後去鬼佛休息，再竊聽一次道順對話，然後再和道順對話時他會給你「佈滿血漬的施術師書信」，請你尋找櫻鯉的魚眼。

去水生村湖底找一條紅眼的鯉魚，十分顯眼很易找，殺死牠後得到「鯉魚的赤紅眼珠」。

將「鯉魚的赤紅眼珠」交給道順，然後去鬼佛休息->回去施術處竊聽道順對話，重覆兩次；竊聽到最後道順的身影會在施術處消失。在廢棄地牢下水道處游水去金剛山的水路途中有個小平台，會見到已變成赤目、失去理性的隈野陣左衛門和道順，一接近就會發生戰鬥。

一次過對付兩隻赤目比劍聖還要難打，但有個小技巧是用灰燼團打停隈野陣左衛門，然後潛行去道順後面背刺+傀儡，這樣再對付隈野陣左衛門就輕鬆得打多了。打倒這兩人可以得到成赤之玉和師徒成赤之玉，支線劇情到此結束。