【Sekiro隻狼 攻略】NPC支線劇情 金剛山肥仔小太郎

【Sekiro隻狼 攻略】和黑暗靈魂及血源詛咒一樣，隻狼也有著不少NPC支線劇情任務，除了有劇情可看之外，更可入手一些只能從這些任務獲得的道具，以下介紹NPC支線「金剛山小太郎」的解法。

金剛山的小太郎（下稱肥仔）位於金剛山入口轉右；但一開始玩家無法和他互動，需要在金剛山取得「紅白色的風車」及/或「純白的風車」才可以繼續進行劇情。

*注意如果NPC患上龍咳時也不能互動，需要先治好龍咳才能繼續劇情。治癒龍咳方法請見下文：

「紅白色的風車」位置：就在和鎧甲武士戰鬥的長廊前轉左走到底。

+ 4 + 3 + 2

「純白的風車」位置：在修煉道盡頭處跳出去鉤繩到達的隱藏地點。詳細通路請按圖放大：

+ 20 + 19 + 18

得到「紅白色的風車」或「純白的風車」之後，將風車交付給肥仔就能推進劇情。肥仔支線有多個選項，會將肥仔導向不同結局，注意選了之後就不能回頭，只能等下周目了。

將「紅白色的風車」交給肥仔可以有兩個選項：

1. 將肥仔介紹給穴山（虎口階梯NPC商人）

玩家需要先完成穴山系列的支線才能開啟此選項（詳細請按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

將肥仔介紹給穴山的話，穴山會給你謝禮；然後遊戲後期內府入侵時穴山不會死亡，亦會將剩下的商品以1元賣給玩家。

2. 將肥仔引導至地牢

玩家需要先和廢棄地牢中的術師道順對話後才能開啟此選項。如果將肥仔送去地牢，就會和道順的劇情整合。有關地牢術師道順的事件請見下文攻略：

將「純白的風車」交給肥仔的話，就會進入「神隱」路線；此路線對肥仔而言應該是最好的結局。只要在交付「純白的風車」後，對肥仔使用忍具「神隱」就可以。

*注意將「純白的風車」交付給肥仔後，就不能選擇穴山或地牢術士那兩個選項。

將肥仔「神隱」之後，去幻廊便可以見到肥仔和一眾變若卿子的鬼魂（玩家看不到）成為了朋友，並會給玩家一個「太郎柿」作為謝禮。

食用太郎柿可以短時間內持續回復軀幹；如果不想自己吃，可以在取三次米之後餵奧之院的變若卿子吃，看到變若卿子因食柿而一臉幸福的可愛演出。

另外還有一個隱藏結局「自殺」，將「純白的風車」交付給肥仔後，卻一直都不對他使用「神隱」，過一段時間（相信是打倒指定對像/數量的Boss後）肥仔就會留下遺書自殺。