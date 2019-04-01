【Sekiro隻狼 攻略】NPC支線劇情 壺之貴人、源之宮餵魚人

【Sekiro隻狼 攻略】和黑暗靈魂及血源詛咒一樣，隻狼也有著不少NPC支線劇情任務，除了有劇情可看之外，更可入手一些只能從這些任務獲得的道具，以下介紹NPC「壺之貴人」以及源之宮的餵魚人支線劇情，解完後更可獲得獎杯。

在平田宅第外的大橋右邊跳下去游出去外面的小島可以找到NPC「壺之貴人 春長」，可以和他用鱗片換取道具；鱗片則可以在地圖各處拾取，以及由各地水池河流等的寶鯉身上取得（很多需要在水生村打完破戒僧拿取潛水後才能入手）。玩家在整個流程中需要很多鱗片，建議盡量收集。

當玩家在春長處消費總共6枚鱗片或以上，又或到達源之宮後，便可以和春長對話得到「高貴餌食」。

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然後攻略遊戲直到源之宮（所以修羅結局無法完成此支線），在水生宅第和這位NPC老婆婆對話。她說他父親被鯉魚所蠱惑，無止境地為不老不死的魚王餵食，並請玩家將他父親從鯉魚的詛咒中解放。

然後在賞花平台往前走的斷橋屋頂處跑跳+踢牆到達對面平台（需要非常極限的跳躍時機，筆者試了幾十次才跳到，所以跳幾次失敗的話也不要懷疑）。這裡有鬼佛和另一位壺之貴人「維聖」，一樣有鱗片交換物品，而其中有兩個「源之琉璃」，是製作最終忍具強化必須的道具（玩家總共需要10個來製作所有忍具），請盡量交換。

+ 7 + 6 + 5

在維聖處消費3、6枚鱗片後，和他對話會有新內容，最主要是會提及要玩家不要聽從春長的請求，並指春長是壺之貴人的背叛者、是一族之恥。而在維聖處累計消費9枚鱗片或以上時，和維聖對話可以得到另一個「高貴餌食」。

繼續前進，打倒淤加美之長 靜（雷電衝力射球）後，在水底可以找到3個珍貴餌食。然後繼續前進到達皇宮內部，可以鉤繩上屋頂到達對面的灑餌處（就是看到卻去不到的那個平台）。

+ 7 + 6 + 5

在平台盡頭處和小搖鐘互動即可以餵飼魚王，將3個珍貴餌食餵給魚王後和餵魚人對話，可得到兩個寶鯉之鱗。

然後就可以選擇餵高貴餌食，只能餵其中一款，會引向兩個不同結局。如果餵了維聖的餌，兩個壺之貴人都會消失（今個周目不能再用鱗片交換道具，但身上已有的鱗片會繼承至下周目）；然後在維聖原本身處的地方會遺落一個「源之琉璃」。

如果餵了春長的餌，維聖會消失；而玩家再去找春長時，會發現春長已經變成了新的魚王（雖然目前仍然很小隻），旁邊一樣有一個「源之琉璃」讓玩家拾取；而玩家也可以繼續在春長處用鱗片交換道具。

而不論餵了哪個魚餌，魚王都會死亡，在獅猿戲水處可以找到魚王的屍體，拾取「魚王的白鬚」。將「魚王的白鬚」交給餵魚人，餵魚人會知道魚王已死，自己也終於可以從無止境地餵飼魚王的使命中解放。在鬼佛處休息後，餵魚人便會靠著欄杆死去，而水生宅第老婆婆也會在旁一同安息。