Nintendo Switch 香港官方商店終於上架　比海外 Store 有咩優勢

Nintendo Switch 終於都正式開放香港版的官方線上商店，玩家可以在香港 Nintendo Store 使用港元購買 Switch 的遊戲、DLC 和線上服務。不過，很多玩家其實早在香港商店推出前，就已經加入了日本或其他海外地區的 Online 服務，那今次香港版又會對香港玩家有什麼影響和功用呢？

官方線上商店

其實 港版的 Nintendo Store 早在 4 月頭就已經有，不過是透過「WhatsMall」第三方提供遊戲，現在即改由任天堂香港官方提供。不過，這個線上商店仍存在本身的缺乏，就是不能直接在 Switch 上進行 Store 購買，只能在網頁上購買取得序號，在綁定的電郵上收取相關的序號，再到主機上輸入並下載，多了幾重工夫。

香港 Nintendo Switch 官方線上商店（網上圖片）

遊戲價格比實體碟貴

其實 Switch 數位版的遊戲，對比起實體版的貴已經不是新聞。可是，大多數熱門遊戲在港版的線上商店的價格都貴差不多 $100，例如《超級機器人大戰Ｔ》就開價 $559，但實體版就只要約 $459。以這個價錢看來，好像沒有一個能說服玩家在港版線上商店購買遊戲的必要。

遊戲支援多語言

其中一個筆者想到的優勢是，Switch 有部分的小品遊戲只能在線上購買，並沒有實體碟出售，這時就是能使用香港 NS Store 的時機。以《Nippon Marathon》（惡搞馬拉松）為例，港版和日版的價錢相約，但是港版提供繁體中文，日版沒有。對於希望玩到繁體中文的玩家而言，這就是不錯的選擇。

可下載港版DLC

在香港 NS Store 出現之前，玩家就算買入港版實體遊戲，如之前有付費 DLC 推出，也有機會不能在其他地區的 Store 中買入，剛剛提到的《超級機械人大戰 T》就是最佳的例子。如今，玩家終於可在香港 NS Store 買入並下載各個 DLC 劇情，這也未嘗不是進步。雖然以上說了兩個香港 NS Store 能帶給玩家的便利，但不能在 Switch 主機上購買遊戲的問題，短時間內也不能改善的話，應該也難以吸引玩家集中到香港商店。

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